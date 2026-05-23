El exdirector de la policía de Tamazunchale fue señalado por la Fiscalía de San Luis Potosí como presunto responsable del delito de desaparición forzada, así como de tener vínculos con el crimen organizado.

La nueva acusación contra Christian Alejandro “N”, exdirector policial de Tamazunchale, se suma a los cargos que ya enfrentaba y por los que permanece en prisión preventiva tras ser detenido.

Suman cargos de desaparición forzada y crimen organizado contra exdirector de policía de Tamazunchale

Christian Alejandro “N”, exmando policial de Tamazunchale, fue ligado con los delitos de desaparición forzada y crimen organizado luego de haber sido detenidos por otros cargos:

Delitos contra la salud

Portación de armas de uso exclusivo del Ejército

En enero de 2026, un hombre fue detenido e ingresado en la comandancia municipal; sin embargo, tiempo después agentes de la policía de Tamazunchale sacaron al sujeto y lo entregaron a civiles armados.

Este hecho habría desatado una investigación contra el entonces director de policía de Tamazunchale, así como de otros cuatro funcionarios, señalados como: Antonio N. Yadira N. Claudia N. y Rodolfo N.

Funcionarios de Tamazunchale detenidos por presuntos vínculos con crimen organizado. (Redes s)

Autoridades estatales recabaron pruebas sólidas sobre la relación de los funcionarios de Tamazunchale con el crimen organizado, razón por la que se giraron órdenes de aprehensión en su contra.

De acuerdo con la información, los implicados permanecerán recluidos mientras se desarrollan las audiencias ante un juez de control. Las investigaciones siguen sumando cargos al exmando policial.