El gobernador de Durango, Esteban Villegas llamó a trabajar para que el dinero que los mexicanos pagan en impuestos se traduzca en obras, programas y acciones que mejoren su calidad de vida, durante el 5to Encuentro Nacional por la Armonización Legislativa y el Fortalecimiento del Sistema de Fiscalización en México, que reunió en Durango a representantes de las auditorías superiores de todas las entidades del país.

Junto al Diputado Federal y presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso de la Unión, Javier Herrera, y el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación, Víctor Andrade en representación del Maestro Aureliano Hernández Palacios Cardiel, Auditor Superior de la Federación, el Mandatario duranguense destacó que la ciudadanía está cada vez más informada y quiere saber cómo se utiliza el dinero público.

Esteban Villegas llama a fortalecer la fiscalización (cortesía )

De modo que pidió a gobernadores, alcaldes, legisladores, contralores y servidores públicos cumplir con su responsabilidad de rendir cuentas, aprovechar las nuevas tecnologías y cuidar los recursos de la población.

Esteban Villegas pide armonizar leyes para mejorar la fiscalización

El gobernador Esteban Villegas señaló que es necesario hacer compatibles las leyes y reglas de los estados y la Federación para que la revisión del dinero público sea más clara y permita detectar y corregir a tiempo posibles irregularidades. Destacó que los acuerdos entre la Auditoría Superior de la Federación y las auditorías estatales pueden ayudar a agilizar estas revisiones y atender con mayor rapidez las observaciones.

Como ejemplo, mencionó que Durango registra un 0.39 por ciento en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a 2025, y afirmó que, aunque es un resultado favorable, la meta debe ser llegar a cero. Subrayó que el trabajo coordinado entre los poderes y las instituciones permite avanzar hacia un manejo responsable de los recursos públicos.

Esteban Villegas llama a fortalecer la fiscalización (cortesía )

El gobernador de Durango Esteban Villegas llamó a que los acuerdos de este encuentro se traduzcan en propuestas y, de ser necesario, cambios a las leyes que permitan mejorar la revisión y el manejo de los recursos públicos en todo México, con reglas más claras y mayor coordinación entre instituciones.