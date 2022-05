Este jueves 19 de mayo de 2022, se cumplen 13 años de la desaparición de Esmeralda Castillo Rincón, en Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo que sus papás realizaron una protesta en el último lugar donde fue vista.

Esmeralda Castillo Rincón fue reportada como desaparecida el 19 de mayo de 2009 en Ciudad Juárez; desde entonces su familia no ha tenido noticias de su paradero y recientemente, acusaron que la Fiscalía de Chihuahua se niega a seguir con la investigación.

Es por esto que al cumplirse 13 años de la desaparición de la joven, sus papás, José Luis Castillo y Martha Luisa Rincón colgaron pendones en diferentes puntos de la ciudad con el retrato actualizado de Esmeralda.

"No me olviden, falto yo, Esmeralda”: la lucha de José Luis por encontrar a su hija

En los pendones se puede leer la frase “No me olviden, falto yo”, así como su nombre completo y dos fotografías que muestran el progreso de edad, pues al momento de su desaparición, Esmeralda tenía 14 años y ahora, en enero, habría cumplido 27.

Durante la instalación de los pendones, el señor José Luis Castillo acusó que han sido 13 años de indiferencia por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno para atender la desaparición de Esmeralda Castillo Rincón.

Lamentó que la justicia no llegue pronto para las familias y que la cifra de personas desaparecidas siga en aumento: “Hay más de 100 mil desaparecidos en todo el país y aquí en Ciudad Juárez, siguen desapareciendo”.

Por su parte, la mamá de Esmeralda, Martha Luisa Rincón , señaló que han sido 13 años de calvario porque no han tenido respuesta y no saben cuánto tiempo más deberán estar sin su hija.

“13 años con autoridades que no hacen nada, que se han vuelto sordas, 13 años en la búsqueda de Esmeralda y no ha habido nada de avances. Ha sido muy desgastante y no sabemos cuánto tiempo más estaremos sin ella o sin saber qué pasó”.

Martha Luisa Rincón