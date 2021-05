Esmeralda Castillo Rincón: Con 12 años desaparecida, recuerdan falta de justicia

México.- Esmeralda Castillo Rincón fue desaparecida el 19 de mayo de 2009 en Ciudad Juárez, Chihuahua; a 12 años, su familia protesta para que las autoridades no olviden el caso.

Por los 12 años, este 19 de mayo colocarán un contador digital frente a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) en Chihuahua con los días que lleva desaparecida Esmeralda.

Lo anterior, con el objetivo de recordarle a la Fiscalía que la carpeta sigue pendiente y que a pesar de los años, las investigaciones de mujeres desaparecidas no tienen seguimiento ni avances .

Junto al contador, la familia de Esmeralda Castillo Rincón instalará una mampara con datos sobre su desaparición y explicando la situación en Ciudad Juárez de violencia contra las mujeres.

En entrevista con SDPnoticias, José Luis Castillo , padre de Esmeralda, explicó que el contador es un recordatorio de la falta de justicia, negligencia y omisiones del Estado.

“En la Fiscalía si nos dan reuniones y somos nosotros los que llevamos las pistas pero no se les da seguimiento porque alegan falta de recursos humanos y económicos, y que por eso ‘desafortunadamente’ no investigan”.

La última pista que la familia entregó a la FEM fue hace 6 meses, cuando les llegó un correo electrónico con la notificación de que Esmeralda se había inscrito a una universidad de la CDMX.

Esos datos los entregaron a la Fiscalía, donde les dijeron que era “muy posible” que hayan hackeado la cuenta y enviado ese mensaje, pero la familia se molestó porque esa conclusión fue por “lógica” y no tras investigar.

José Luis refirió que como familia de Esmeralda pueden aceptar los resultados de una investigación , siempre y cuando, sea información de diligencias pero en la FEM les dijeron:

“No podemos aceptar las cosas nada más ‘por lógica, sin tener pruebas científicas’, simples deducciones sin investigación”, afirmó el padre de Esmeralda.

A lo largo de 12 años de lucha por encontrar a Esmeralda, uno de los avances conseguidos por las familias de desaparecidos fue la instalación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Chihuahua.

Para José Luis, esta dependencia significaba dejar de viajar a la CDMX y poder exigir que buscaran a su hija en la entidad. Sin embargo, la Comisión no busca a todos los desaparecidos.

“La comisionada Laura Irene Moreno Espinoza apenas nos dijo que no tienen el caso de Esmeralda, no la buscan porque sólo retoman las carpetas que la Fiscalía les dice. Le dije que la Ley indica que deben buscar a todos los desaparecidos y respondió que no siguen la ley”.

En Chihuahua trabajan 16 personas en la Comisión Estatal: 6 son escoltas de la comisionada y los demás son personal administrativo y ministerios públicos, según el testimonio de José Luis.

Para José Luis, quien se ha convertido en activista contra la violencia hacia mujeres y personas desaparecidas, en el caso de su hija destacan negligencia y falta de perspectiva de género .

Cuando las autoridades hacen estos comentarios, a la familia de Esmeralda le duele la falta de empatía porque se imaginan las violencia por las que puede estar pasando su hija y miles de mujeres más.

Sobre los responsables de que sigan las desapariciones y feminicidios, considera que existe una corresponsabilidad entre Chihuahua y la Federación porque no se involucran , “ya sea por omisión o colusión”.

También hay poca atención a los casos, no investigan al crimen organizado y su relación con las desapariciones, y las comisiones de búsqueda “creen que nos hacen un favor al buscar a nuestros hijos”.

Los años de búsqueda han mermado la salud de los padres de Esmeralda, pese a ello, no reciben ayuda por parte de las autoridades debido a la cansada burocracia de la Comisión de Víctimas.

Asimismo, la pandemia de Covid-19 trajo complicaciones; en primer lugar, las investigaciones fueron detenidas y no hubo ningún avance en cuanto a búsqueda.

Para José Luis y Martha Rincón, mamá de Esmeralda, el confinamiento por el coronavirus también impactó en su ánimo, pues entre más tiempo pasan en casa, más recuerdan que su hija falta .

Otra consecuencia fue el impacto económico porque son comerciantes, sin embargo, resaltaron que las complicaciones no les ha quitado la fuerza y la fe de seguir buscando a su hija con vida.

Como hace 12 años, la principal exigencia es que encuentren a Esmeralda y justicia para todas las mujeres desaparecidas y asesinadas.

“A toda la sociedad, hombres y mujeres que tienen un hijo o hija, no pierdan la oportunidad de darles abrazo y decir ‘te quiero’, no saben cuántos padres y madres daríamos todo lo que tenemos, hasta la vida, por recibir un abrazo de nuestros hijos”.

“No me olviden, falto yo”, es la frase que los papás de Esmeralda portan en las lonas que usan en las protestas para hacer presente el caso de su hija.

La familia de la joven, de ahora 26 años, se ha enfrentado a las autoridades de diferentes gobiernos, han sido criminalizados e incluso, José Luis y uno de sus hijos, fueron acusados falsamente de robo por el gobierno del exgobernador, César Duarte.

Esmeralda Castillo Rincón soñaba con ser veterinaria y cursaba el segundo año de secundaria cuando fue desaparecida. Era muy unida a su hermano, muy alegre, compartida y también reservada.

“Esmeralda no puede ver a alguien que no tiene nada porque lo comparte, por eso no creemos que si ella tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros, no lo haga. La vamos a seguir buscando y un milagro llegará”.

José Luis Castillo, padre de Esmeralda