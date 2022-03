José Luis Castillo, papá de Esmeralda Castillo Rincón, acudió a la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la Ciudad de México.

Fue por medio de redes sociales, que se compartieron imágenes del señor José Luis Castillo en la marcha feminista, quien lleva 12 años protestando para exigir el regreso de su hija.

En las fotos, se puede ver a José Luis Castillo vistiendo una lona con la imagen de su hija, la cual tiene la frase “no me olviden, falto yo”, en referencia a las mujeres que han sido desaparecidas en México.

Este fue el caso de Esmeralda Castillo Rincón, quien desapareció en 2009 en Ciudad Juárez.

Cabe destacar que el papá de Esmeralda Castillo Rincón dijo que no se unía la marcha del 8 de marzo, pues afirmó que él estaba exigiendo “respeto para la mujer” y, al unirse, estaba faltándole a ese ideal.

“No me sumo a la marcha, porque hay muchas marchas separatistas y yo estoy exigiendo respeto para la mujer y yo no me atrevo a meterme a una marcha cuando yo mismo estoy exigiendo respeto para ellas y yo vengo a faltarles al respeto al meterme a la marcha y yo vengo caminando en contra marcha”.

Papá de Esmeralda Castillo Rincón