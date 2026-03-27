Una escuela primaria de Mérida, Yucatán, impuso un código de vestimenta para los padres de familia al momento de acudir a entregar y recoger a los estudiantes.

Este código de vestimenta fue anunciado en la entrada de la escuela primaria Antonio Bustilllos Carrillo, donde piden a padres y tutores presentarse con “vestimenta apropiada”.

Escuela primaria de Yucatán pone código de vestimenta “apropiado” para padres de familia

La escuela primaria Antonio Bustillos Carrillo, ubicada en el fraccionamiento Polígono 108, exigió un código de vestimenta “apropiado” para los padres de familia de los estudiantes.

De acuerdo con el cartel colocado a la entrada de la escuela, los padres y madres de familia, así como los tutores deben “colaborar” con cuidar el ejemplo que se le da a sus hijos.

Por ello, les pidió acudir a las instalaciones escolares con ropa limpia y sencilla para fomentar y respetar el entorno escolar.

Código de vestimenta de primaria en Mérida pide a padres evitar ropa sucia o escotada

De acuerdo con el código de “vestimenta apropiada” que la escuela primaria de Mérida, Yucatán, pidió a los padres de familia cuidar “el ejemplo que damos a nuestros hijos”.

Por ello, el plantel educativo compartió lo que considera correcto e incorrecto para presentarse por sus hijos.

Código de vestimenta para padres de escuela primaria de Mérida (@889Noticias/ X)

¿Qué ropa pide evitar la escuela?

Musculosas muy escotadas

Shorts muy cortos

Transparencias

Ropa sucias

¿Qué ropa aprueba la escuela?