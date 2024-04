En la cuarta medición realizada por MetricsMx en Yucatán en el actual proceso electoral, para publicar en SDPnoticias, las tendencias continúan sin cambio y pareciera que uno de los bastiones del panismo se tornará guinda.

Encuesta MetricsMx Yucatán 2024: ¿Por qué partido o coalición votaría usted?

Ante la pregunta: “Si hoy fueran las elecciones a gobernador de Yucatán, ¿por qué partido o coalición votaría usted?”.

Encuesta MetricsMx Yucatán 2024 al 25 de abril

El 52.9% de los entrevistados dijeron que su voto sería por Joaquín Jesús “Huacho” Díaz Mena de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Yucatán” que agrupa a Morena, PT y PVEM.

Seguido por Renán Alberto Barrera Concha, candidato común del PAN, PRI y Nueva Alianza con un 36.2%. Ambos candidatos incrementaron el porcentaje de personas que votaría por ellos. Aun así, la diferencia de más de dos dígitos se mantiene.

Ya en un lejano tercer lugar se encuentra Vida Aravary Gómez Herrera de MC con un 3.3%, seguida por Yamil Jazmín López Manrique “Tina Tuyub” del PRD con un 2%. Un 3.5% de los encuestados aun no sabe por quien votará y un 2.1% dice que no votará.

Encuesta MetricsMx Yucatán 2024 al 25 de abril

Encuesta MetricsMx Yucatán 2024: ¿Por quién nunca votarías para gobernador?

Cuando se cuestionó: “De entre los siguientes dos políticos, ¿por quién nunca votarías para gobernador de Yucatán?”.

Encuesta MetricsMx Yucatán 2024 al 25 de abril

Un 46.1% contestó que nunca lo haría por Renán Alberto Barrera Concha (PAN, PRI, Nueva Alianza) y un 39.9% jamás lo haría por Joaquín Jesús “Huacho” Díaz Mena (Morena, PT, PVEM). Un 9.6% contestó que no votaría por ninguno de los dos y solo un 4.4% dijo que no sabe.

Encuesta MetricsMx Yucatán 2024 al 25 de abril

Encuesta MetricsMx Yucatán 2024: ¿Cuál opción le describe mejor a usted?

Al solicitar a los encuestados: “de las siguientes, ¿cuál opción le describe mejor a usted?”.

Encuesta MetricsMx Yucatán 2024 al 25 de abril

Encuesta MetricsMx Yucatán 2024 al 25 de abril

Un 83.2% dijo que “ya decidí definitivamente por quién votar para gobernador”, un 10.4% “ya tomé una decisión, pero todavía podría cambiar de opinión, solo un 3% dijo que aún no ha decidido por quién votar y el restantes 3.4% contestó que “a mí no me interesa votar”.

Encuesta MetricsMx Yucatán 2024: Si hoy fueran las elecciones a presidente de México, ¿por quién votaría usted?

La última pregunta fue sobre la presidencial: “Si hoy fueran las elecciones a presidente de México, ¿por quién votaría usted?”.

Encuesta MetricsMx Yucatán 2024 al 25 de abril

Encuesta MetricsMx Yucatán 2024 al 25 de abril (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

En este caso el 60.1% dijo que por Claudia Sheinbaum y un 27.4% por Xóchitl Gálvez. Un 8.9% por Jorge Álvarez Máynez, un 2.8% aun no sabe y solo un 0.8% dijo que no votaría.

En este último caso, Sheinbaum contra la última medición perdió dos puntos, Xóchitl ganó un punto y Jorge ganó un 3.6%. Aún así, la distancia con la puntera es más del doble.

De confirmarse estas tendencias en las urnas el día dos de junio, una de las entidades federativas más importantes para el panismo, dejará de serlo.

Metodología de la encuesta MetricsMx Yucatán 2024

Encuesta telefónica con robot, realizada el 25 de abril de 2024 a 600 mayores de edad residentes de Yucatán. Enviando preguntas con mensaje pregrabado que contesta el entrevistado en su teclado telefónico marcando opciones. Se llevo a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares del estado de Yucatán. Se ajustaron los datos en base a las características de los entrevistados, por género y edad de residencia de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral del 27 de marzo de 2024 de residentes en Yucatán. Margen de error máximo de +/- 4.00% con un nivel de confianza del 95%. Tasa de rechazo: 98.6%.