En la encuesta MetricsMx de Jalisco, las distancias se acortan entre los candidatos punteros, de continuar esta tendencia, se tendrán unas elecciones muy cerradas. Por el momento va arriba la candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia en Jalisco”, seguida por el candidato de Movimiento Ciudadano. ¿Jalisco seguirá siendo naranja?

SDPnoticias publica la encuesta realizada por MetricsMx en las tierras jaliscienses por tercer mes consecutivo. Este ejercicio demoscópico presentará dos mediciones más, con lo cual serán cinco encuestas antes de las elecciones.

Encuesta MetricsMx: “Si hoy fueran las elecciones a gobernador de Jalisco, ¿por qué partido o coalición votaría usted?”

Con un 38.9% lleva la delantera Claudia Delgadillo González de la coalición “Sigamos haciendo historia en Jalisco” (Morena, PT, PVEM); bajó 5.8% sobre la encuesta realizada el mes pasado.

Seguida por Jesús Pablo Lemus Navarro de Movimiento Ciudadano con un 30.6%, quien incrementó su porcentaje en 2.6%. En el mes anterior también había incrementado en 1.4%.

Con un 17.2% se encuentra Laura Lorena Haro Ramírez de la alianza “Fuerza y Corazón por Jalisco” (PAN, PRI y PRD), quien aumento 2.5%.

Quienes dicen que no saben por quién votarían es un 8.2% de los encuestados (aumentando una décima frente a la contestación de febrero) y un 5.1% dijo que no votaría, aumentando 0.6%frente al mes pasado.

Encuesta MetricsMx: “De entre los siguientes dos candidatos ¿por quién nunca votaría para gobernador de Jalisco”

Un 40.1% no lo harían por Claudia Delgadillo González de la coalición “Sigamos haciendo historia en Jalisco”, un 34.9% no lo haría por Jesús Pablo Lemus Navarro de Movimiento Ciudadano.

Un 14.5% de los encuestados contestó que no votaría por ninguno de los dos y el 10.5% restante no sabe.

Encuesta MetricsMx: “¿Cuál de las siguientes opciones le describe mejor a usted?”

El 74.7% dijo “ya decidí definitivamente por quién votar para gobernador”, un 11.4% considera que ya tomó una decisión, pero aún puede cambiar de opinión. Un 8.8% contestó que “aún no decido por quién votar, lo estoy pensando y solo un 5.1% contestó que no les interesa votar.

En el caso de la presidencial; ni en Jalisco van por Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano, aunque también es cierto que recibe un porcentaje mayor que en el resto del país.

Encuesta MetricsMx: “Si hoy fueran las elecciones a presidente de México, ¿por quién votaría usted?”

El 50.3% de los encuestados votaría por Claudia Sheinbaum, un 28.4% por Xóchitl Gálvez y un 10.9% por Jorge Álvarez Máynez.

Un 7% dijo que no sabe o que no ha decidido y el 3.4% restante contestó que no piensan votar.

MetricsMx a través de SDPNoticias continuará con las encuestas mensuales para saber la intención del voto de los jaliscienses ante las próximas elecciones.

Metodología de la encuesta MetricsMx en Jalisco

Encuesta telefónica con robot, realizada el 27 de marzo de 2024 a 600 mayores de edad residentes de Jalisco. Enviando preguntas con mensaje pregrabado que contesta el entrevistado en su teclado telefónico marcando opciones. Se llevo a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares del estado de Jalisco. Se ajustaron los datos en base a las características de los entrevistados, por género y edad de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral del 21 de marzo de 2024 de residentes en Jalisco. Margen de error máximo de +/-4.00% con un nivel de confianza del 95%. Tasa de rechazo: 98.5%.