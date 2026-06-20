Alberto Rodríguez, “El Virus”, identificado como líder criminal del Cártel Nuevo Imperio, volvió a caer mientras se encontraba de visita en un balneario de Tulancingo-Metepec, Hidalgo.

Las investigaciones arrojan que el grupo encabezado por “El Virus”, con presencia en la Ciudad de México (CDMX), está dedicado principalmente a delitos de la siguiente índole:

Robo

Robo a transportistas

Venta y distribución de narcóticos

Homicidio

Las indagatorias comenzaron tras una serie de disparos y homicidios ocurridos en Azcapotzalco, con “El Virus” como principal sospechoso de generar violencia en la zona.

“El Virus” vuelve a caer: detienen a Alberto Rodríguez en Hidalgo (SSC )

“El Virus” se había aliado con Los Malportados

En una acción coordinada entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), autoridades federales y estatales lograron la detención de “El Virus” en un balneario de Hidalgo, en posesión de droga.

Las investigaciones sugieren que su grupo criminal, Cártel Nuevo Imperio, mantuvo una alianza con Los Malportados; sin embargo, esta se rompió con la detención de su líder.

La ausencia de poder dio inicio a una disputa por el control de las actividades delictivas en Azcapotzalco, resultando en una ola de violencia que incluyó delitos como:

Feminicidio

Cinco homicidios

Extorsión

Robo

Narcomenudeo

“El Virus” vuelve a caer: detienen a Alberto Rodríguez en Hidalgo (SSC )

“El Virus” ya había sido detenido antes

Registros policiales indican que El Virus fue detenido en 2020 y en 2023 por delitos relacionados con droga y portación de arma.

Sin embargo, en ambas ocasiones recuperó su libertad.