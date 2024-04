Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, llamó a la población a sumarse a la marcha de hijos de desaparecidos de hoy, sábado 27 de abril, a pocos días del Día del Niño con un triste mensaje.

La líder de las madres buscadoras de Sonora llamó a la población civil del estado a sumarse a la marcha y no dejar que los niños que buscan a sus padres caminen solos; “vamos a luchar con ellos”, pidió a través de un video.

La caminata organizada por Jóvenes Buscadores de Sonora es este sábado 27 de abril a las 17:00 horas con un trayecto que inicia en la Plaza Emiliana de Zubeldía y culmina en la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de la Asunción.

Se pide asistir con vestimenta y globos blancos, así como con carteles con las fotos y datos de los desaparecidos .

Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, compartió un triste mensaje para invitar a la sociedad civil a sumarse a la marcha de niños con padres desaparecidos de este sábado 27 de abril, sólo 3 días antes del Día del Niño.

En su mensaje, la madre luchadora aseguró que durante años los niños las han visto luchar, llorar y suplicar por pistas que lleguen a la localización de algún familiar desaparecido.

Asimismo, recordó que los menores con padres, hermanos o familiares desaparecidos han tenido que sufrir y llorar en silencio su ausencia por lo que ahora quieren levantar la voz.

Ceci Flores resaltó que “no hay edad para empezar a luchar” y hoy los niños marchan y quieren levantar la voz para buscar a sus padres.

Por ello, pidió que no lo dejen caminar solos y “sin una mano que los lleve” en la marcha de la Plaza Emiliana de Zubeldía a la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de la Asunción.

“Quisiéramos que sólo tuvieran que buscar sus juguetes, sus cuadernos, dulces escondidos, pero hoy van a marchar porque quieren buscar a sus padres. No los olvidemos, no los dejemos solos, que no caminen sin una mano que los lleve”

Ceci Flores, madre buscadora de Sonora