Aldo González Sevilla, joven de 18 años de edad, suma 10 días desaparecido y hasta el momento la Fiscalía de Jalisco no ha podido determinar las causas de la desaparición del estudiante de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

De acuerdo con Israel González, padre de Aldo, su familia se siente en calma luego de que la Fiscalía General del Estado de Jalisco informara que no hay indicios de que haya sido “levantado”.

Sin embargo, resaltó que su hijo no tenía razones para irse voluntariamente de su casa y que salió de casa el pasado 13 de abril con la intensión de regresar por la tarde.

Cabe señalar que ante la desaparición de Aldo González Sevilla, los estudiantes de la UdeG iniciaron un paro para exigir la localización de su compañero.

Aldo González Sevilla de 18 años es un estudiante de segundo semestre de la carrera de prótesis dental en la UdeG que desapareció el sábado 13 de abril cuando iba rumbo a su casa.

De acuerdo con su padre Israel, Aldo salió el sábado 13 de abril de clases y llegó al departamento donde sus padres le rentaban una habitación para tomar sus cosas para ir hacia Tepatitlán con su familia.

Según Israel, la familia con la que se quedaba Aldo le compartió que su hijo salió del departamento entre las 12:30 y las 13:00 horas del sábado y se despidió de ellos diciendo que iba con su familia, esa fue la última vez que fue visto.

Aldo González Sevilla no alcanzó a abordar el autobús hacia Tepatitlán y ni siquiera hay registro de que haya comprado el boleto.

Israel González compartió que a las 19:00 horas partió rumbo a la central de autobuses de Guadalajara luego de que su hijo no se reportara como lo hacía siempre que salía hacia su casa.

Ahí preguntó sobre su paradero pero nadie lo ubicó; luego fue a la Cruz Roja y a la Fiscalía del Estado donde levantó la denuncia de su desaparición.

Aldo González mide 1.78 metros y vestía tenis negros, pantalones negros y playera negra el día que desapareció; portaba un cuarzo café en el cuello y tiene un percing plateado en el labio inferior.

Israel González compartió en un video las pruebas de que Aldo González Sevilla no planeaba escapar de su casa pues sostuvo una conversación muy normal con su mamá la mañana de su desaparición.

Resaltó que Aldo no tenía ninguna razón para irse y compartió por primera vez las capturas de pantalla de una conversación muy normal que sostuvo con referencia a su desayuno.

Y es que la mañana del 13 de abril de 2024 Aldo González Sevilla le preguntó por Whatsapp si el envase de una foto que le envió era su desayuno y cuando le dijo que sí, el joven estudiante de la UdeG respondió con un simple “sas”.

Esto, de acuerdo con su padre, muestra que Aldo tenía la intención de regresar a casa por la tarde por lo que pidió al gobierno de Jalisco, así como a la Fiscalía del Estado, continuar con las labores para su localización.

“Mi hijo sigue desaparecido, no se le encuentra y quiero enfatizar que mi hijo jamás se iba a ir por voluntad propia, no hay un motivo para que él se vaya, para que él desaparezca”

Asimismo, resaltó que pese a que no hay indicios de que haya sido secuestrado, su hijo sigue desaparecido, no ha dado señales de estar en algún lugar y nadie lo ha visto.

“Escuchando la declaración de la Fiscalía, que la compartió con el director de la Universidad de Guadalajara, en el sentido de que no hay indicios de que mi hijo Aldo haya sido levantado. Eso me da algo de tranquilidad, saber que no hay un grupo que haya levantado a mi hijo, eso nos da cierta calma a toda la familia pero el hecho es que mi hijo todavía sigue desaparecido, mi hijo no da señales de vida, de estar en algún lugar, nadie lo ha visto”

Israel González, papá de Aldo González Sevilla