Te contamos sobre el polémico video del alcalde Rafael Olvera Torres para anunciar festejos del Día del Padre en El Naranjo, San Luis Potosí.

Mediante redes, el presidente municipal de El Naranjo, en San Luís Potosí, generó controversia por invitar el viernes 19 de junio a padres de familia a un festejo organizado por el Ayuntamiento.

“Habrá un show de comedia, habrá comida, bebida, botana, regalos, muchas sorpresas para que se lo pasen a lo grande. Habrá también por ahí unas chicas buena onda para que pongan más ambiente en la noche y pues toro mecánico, muchas sorpresas, muchos regalos. Y por último, decirles tres cositas, que no lleven niños, no lleven niños para que la pasen de lo mejor, se diviertan a lo grande y también pedirles que si desean hacerlo, lleven por ahí una hielera con algunas bebidas...” Rafael Olvera Torres, alcalde de El Naranjo

El polémico video de Rafael Olvera Torres para anunciar festejos del Día del Padre en El Naranjo

El video de Rafael Olvera Torres ha generado polémica porque el alcalde promete “unas chicas buena onda para que pongan más ambiente” durante la celebración del Día del Padre, que se realizará en el salón sindical de la Sección 97.

Además de que sugiere a los papás no ir con niños y llevar hielera con algunas bebidas. Para cerrar su controvertido clip, Rafael Olvera Torres pidió a las mamás que dejen ir a los padres, ya que los van “a cuidar” durante el Día del Padre.

🚨Polémica en San Luis Potosí: el alcalde de El Naranjo, Rafael Olvera Torres, publicó un video en el que promete la presencia de “chicas buena onda” en el festejo municipal del Día del Padre.



La grabación desató críticas debido a las declaraciones del edil.



Además, sugirió que… — Azucena Uresti (@azucenau) June 18, 2026

Luego de publicar su video, el alcalde provocó una ola de críticas en redes sociales.

Los internautas cuestionaron el manejo de recursos en municipios como El Naranjo en San Luis Potosí.

Además de que no estuvieron de acuerdo con que las autoridades municipales promovieran ese tipo de actividades, ya que no las consideran apropiadas.

Hasta el momento, Rafael Olvera Torres, el presidente municipal de El Naranjo en San Luis Potosí, no ha salido a dar su postura ante las críticas que ha recibido por su video.