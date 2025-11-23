Yesica Rojas, diputada por el Distrito XXVII, rindió su Primer Informe de Actividades Legislativas en el deportivo “Luis Donaldo Colosio”, donde hizo un llamado a rescatar Valle de Chalco del rezago en el que se encuentra.

Vengo a hablarles como uno más de ustedes, como alguien que ha sentido la misma frustración, la misma decepción que se percibe en el municipio. Hace un tiempo, creímos que la esperanza había llegado. Que por fin veríamos nacer un gobierno del pueblo y para el pueblo y a nueve meses nos arrebataron esa ilusión, nos la quitaron... hoy vemos lo lejos que estamos de ese gran sueño. Yesica Rojas

Programas sociales impulsados por Yesica Rojas

Durante su mensaje, la legisladora señaló que este no es un momento para lamentarse, sino para actuar, resaltando que la libertad se defiende y la esperanza se mantiene creyendo en ella. Convocó a todos los sectores de la población a rescatar Valle de Chalco, recuperar espacios públicos, fortalecer la seguridad y dar prioridad a la protección de niñas y niños.

En su informe estuvo acompañada por los senadores Higinio Martínez Miranda y Sandra Luz Falcón; el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar y el diputado local Maurilio Hernández González, entre otros representantes.

Yesica Rojas, diputada del distrito XXVII, rinde su Primer Informe de Actividades Legislativas. (Cortesía)

Durante el evento se presentó un video con los principales programas sociales impulsados por la diputada en beneficio de las y los vecinos de Valle de Chalco. Entre ellos destacan:

Ver por Xico: más de 800 cirugías de cataratas realizadas para adultos mayores.

FarmaXico: apertura de farmacia con medicamentos accesibles.

Xico Iluminado: reparación de más de 5 mil luminarias e instalación de 200 alarmas vecinales.

Ecolluvia Xico: donación de 11 captadores de agua y subsidios para tinacos y calentadores solares, beneficiando a 8 mil familias.

Enchulando Xico: rehabilitación de escuelas, parques, mercados y calles.

Techando Xico: colocación de techos en viviendas vulnerables.

La Cocinita de Xico: alimentos a bajo costo para las familias.

Xico Emprende: talleres, cursos y capacitaciones para impulsar el autoempleo.

Yesica Rojas reafirma su compromiso con las causas sociales de Valle de Chalco

Yesica Rojas destacó que este periodo legislativo ha sido una oportunidad para transformar las demandas sociales en leyes, con iniciativas y puntos de acuerdo orientados a fortalecer el marco jurídico del Estado de México.

Asimismo, subrayó el compromiso del Grupo Parlamentario de Morena con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el trabajo coordinado con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para avanzar en una agenda legislativa centrada en el bienestar.

Durante el acto, Alfonso Ramírez Cuéllar afirmó que la rendición de cuentas es un ejercicio que se realiza por convicción de no fallarle al pueblo. Por su parte, Maurilio Hernández reconoció que Yesica Rojas ha construido un proyecto con resultados reales.

El senador Higinio Martínez destacó que Valle de Chalco merece a una mujer como Yesica Rojas y preguntó a los presentes si seguirán apoyándola. En respuesta, miles de asistentes corearon: “¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡No estás sola!”.

Yesica Rojas, diputada del distrito XXVII, rinde su Primer Informe de Actividades Legislativas. (Cortesía)

Al evento también asistieron diputados federales y locales, presidentes municipales de diversos municipios mexiquenses e integrantes del Poder Judicial.