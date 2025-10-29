El diputado local Samuel Ríos Moreno rindió su Primer Informe de Actividades Legislativas y de Gestión Social, acompañado por el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, y diversas autoridades estatales en el Recinto Ferial de Chimalhuacán.

Durante su intervención, el legislador destacó que más de 100 mil personas han sido beneficiadas con las acciones realizadas en el Distrito 5, que comprende los municipios de Chimalhuacán y Chicoloapan. Reafirmó su compromiso de legislar con sentido humano y atender las necesidades más urgentes de las comunidades.

Resultados legislativos encabezados por Samuel Ríos

Entre sus principales logros, Ríos Moreno subrayó la aprobación de su iniciativa para garantizar el funcionamiento del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), la cual permite que el Pleno continúe sesionando incluso ante vacancias definitivas, fortaleciendo la certeza jurídica electoral en la entidad.

Además, presentó tres iniciativas adicionales:

Regulación del uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la administración pública, para promover un gobierno digital más eficiente y transparente.

Pensiones alimentarias justas para personas con discapacidad, ampliando la cobertura a gastos de higiene, tratamientos y movilidad.

Fomento a la lectura y el libro como herramientas de desarrollo social y educativo.

El diputado morenista, quien preside la Comisión Electoral y de Desarrollo Democrático, también destacó su participación en la Reforma Judicial del Estado de México, calificándola como un avance histórico para la democracia del país.

Más de 100 mil beneficiados con programas sociales

En materia de gestión, Ríos Moreno informó sobre la entrega de calentadores solares, tinacos, canastas alimentarias, pintura, así como la realización de jornadas médicas, cortes de cabello, servicios de belleza, vasectomías gratuitas y ferias comunitarias, acciones que contribuyen directamente al bienestar de las familias del oriente mexiquense.

El legislador también refrendó su respaldo al Plan Integral para la Zona Oriente, impulsado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con una inversión de 75 mil 786 millones de pesos que permitirá ejecutar 121 obras y acciones en beneficio de 10 millones de mexiquenses.

Entre los proyectos destacados para su distrito se incluyen el Tren Ligero Santa Martha–Texcoco, la construcción de un hospital general con 194 camas, senderos seguros, bachilleratos tecnológicos y obras de agua potable, drenaje y pavimentación.

Samuel Ríos donará su salario para apoyar el abasto de agua

Consciente de los desafíos que enfrenta Chimalhuacán, como la seguridad, el abasto de agua y las alertas de género, el diputado anunció que donará su sueldo durante los últimos meses del año para financiar pipas de agua en las colonias con mayor escasez.