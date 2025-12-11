Luis Domingo Zenteno Santaella es un médico homeópata, cirujano y partero, actualmente presidente municipal de Teoloyucan, Estado de México, cargo que ocupa para el periodo 2025–2027 por el partido Morena. Continúa leyendo para enterarte de todo sobre su trayectoria.

¿Quién es Luis Domingo Zenteno Santaella?

Luis Domingo Zenteno Santaella es médico homeópata, cirujano y partero. Su carrera política se consolidó al ser electo presidente municipal de Teoloyucan, donde ha impulsado acciones enfocadas en seguridad, infraestructura, bienestar social y servicios públicos eficientes.

Como alcalde, Zenteno Santaella trabaja desde la cercanía con la ciudadanía, con énfasis en la transparencia y la atención directa de las necesidades de la población.

¿Qué edad tiene Luis Domingo Zenteno Santaella?

De acuerdo con felicitaciones que tiene en sus redes sociales, Luis Domingo nació el 4 de agosto de 1963, por lo que actualmente tiene 62 años.

¿Luis Domingo Zenteno Santaella tiene esposa?

Sí, de acuerdo con una publicación en Facebook, donde el mandatario agradeció el apoyo de su esposa, Luis Domingo está casado con la Dra. Pili; sin embargo, no se sabe más información sobre su matrimonio.

¿Qué signo zodiacal es Luis Domingo Zenteno Santaella?

Al haber nacido el 4 de agosto, Luis Domingo Zenteno es Leo, signo reconocido por su liderazgo, carisma, generosidad y valentía.

¿Luis Domingo Zenteno Santaella tiene hijos?

Sí, Luis Zenteno tiene al menos dos hijos: Luis Abraham y Nayzet, quienes también se desempeñan como médicos.

¿Qué estudió Luis Domingo Zenteno Santaella?

Luis Domingo Zenteno es Médico Homeópata, Cirujano y Partero por parte de la Escuela Libre de Homeopatía de México.

¿En qué ha trabajado Luis Domingo Zenteno Santaella?

No hay información completa sobre la trayectoria del presidente municipal de Teoloyucan; sin embargo, se conoce que fungió como médico homeópata, cirujano y partero. Y actualmente se desempeña como alcalde de Teoloyucan hasta el 2027 con Morena.