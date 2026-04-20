El dirigente del Partido Verde en el Estado de México, José Alberto “Pepe” Couttolenc, destacó la necesidad de abrir espacios reales para las juventudes, sector que representa cerca del 25 por ciento de la población mexiquense.

Señaló que, aunque las nuevas generaciones han tenido una participación activa en campañas, movimientos sociales y causas ciudadanas, aún enfrentan barreras estructurales que limitan su acceso a cargos de representación popular.

PVEM propone candidaturas para jóvenes en el Estado de México

El líder estatal del PVEM subrayó que el reto no radica en la falta de interés de las juventudes, sino en la falta de oportunidades para que participen en la toma de decisiones.

En este contexto, junto con el Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Congreso local, se presentó una iniciativa para que al menos el 3 por ciento de las candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos sean destinadas a personas jóvenes.

La propuesta también plantea asignar el 3 por ciento del financiamiento público de los partidos políticos a programas de formación, capacitación y desarrollo de nuevos liderazgos juveniles, con el objetivo de fortalecer el relevo generacional.

Las juventudes participan, pero no deciden, y eso tiene que cambiar. Pepe Couttolenc, Dirigente del Partido Verde en Edomex.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis, por lo que se hizo un llamado a las distintas fuerzas políticas a respaldar esta reforma enfocada en ampliar la representación democrática en la entidad.

El Grupo Parlamentario del PVEM reiteró que continuará impulsando acciones para consolidar una democracia más incluyente, donde las juventudes no solo participen, sino que también tengan incidencia directa en la toma de decisiones.