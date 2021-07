México.- Manuel Germán Ramírez Valdovinos recuperó su libertad tras 21 años preso por un delito fabricado pero no fue reconocido como inocente , por lo que exige justicia .

Este martes 20 de julio, Manuel Germán Ramírez Valdovinos ofreció su primer mensaje en libertad desde el Zócalo de la CDMX, junto a su familia, el diputado Pedro Carrizales ‘El Mijis’ y Bryan LeBarón.

“Hace 21 años me desgraciaron la vida y hoy me sumo al equipo de ‘El Mijis’ como luchador social porque son muchos los que luchan contra las consecuencias de la tortura, que fueron separados de su familia con una detención arbitraria [...] si quisiera reparación del daño pero voy a ayudar a quienes no tiene asesores y son inocentes fabricantes culpables”.

Manuel Germán Ramírez Valdovinos