Municipios del Valle de Toluca participaron en la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública Región XIV.
Autoridades y fuerzas de seguridad destacaron avances logrados mediante coordinación y cooperación para el bienestar de la población.
Estrategias de seguridad en el Valle de Toluca
Ricardo Moreno, alcalde de Toluca y presidente del Consejo, propuso:
- Reforzar operativos intermunicipales.
- Instalar botones de pánico.
- Emprender campañas contra la extorsión.
Asimismo, señaló detenciones relevantes y la meta de blindar la región frente a la delincuencia.
Valle de Toluca avanza en prevención de riesgos
El anfitrión Fernando Flores reconoció el trabajo conjunto en limpieza y desazolve de cauces como los ríos Lerma y Tejalpa y el canal Tototepec.
Esto evitó desbordamientos recientes y protegió a cientos de familias ante fenómenos naturales.
Acuerdos logrados por municipios del Valle de Toluca
Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública Región XIV, se logró:
Cumplir con los cinco compromisos previos, generando operativos que redujeron la incidencia delictiva y mejoraron la percepción de seguridad.
A la sesión asistieron alcaldes de Almoloya de Juárez, Chapultepec, Mexicaltzingo, San Mateo Atenco, Zinacantepec y representación de Calimaya.