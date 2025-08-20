Municipios del Valle de Toluca participaron en la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública Región XIV.

Autoridades y fuerzas de seguridad destacaron avances logrados mediante coordinación y cooperación para el bienestar de la población.

Estrategias de seguridad en el Valle de Toluca

Ricardo Moreno, alcalde de Toluca y presidente del Consejo, propuso:

  • Reforzar operativos intermunicipales.
  • Instalar botones de pánico.
  • Emprender campañas contra la extorsión.

Asimismo, señaló detenciones relevantes y la meta de blindar la región frente a la delincuencia.

Municipios del Valle de Toluca refuerzan coordinación
Municipios del Valle de Toluca refuerzan coordinación (Cortesía)

Valle de Toluca avanza en prevención de riesgos

El anfitrión Fernando Flores reconoció el trabajo conjunto en limpieza y desazolve de cauces como los ríos Lerma y Tejalpa y el canal Tototepec.

Esto evitó desbordamientos recientes y protegió a cientos de familias ante fenómenos naturales.

Acuerdos logrados por municipios del Valle de Toluca

Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública Región XIV, se logró:

Cumplir con los cinco compromisos previos, generando operativos que redujeron la incidencia delictiva y mejoraron la percepción de seguridad.

A la sesión asistieron alcaldes de Almoloya de Juárez, Chapultepec, Mexicaltzingo, San Mateo Atenco, Zinacantepec y representación de Calimaya.