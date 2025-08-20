Municipios del Valle de Toluca participaron en la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública Región XIV.

Autoridades y fuerzas de seguridad destacaron avances logrados mediante coordinación y cooperación para el bienestar de la población.

Estrategias de seguridad en el Valle de Toluca

Ricardo Moreno, alcalde de Toluca y presidente del Consejo, propuso:

Reforzar operativos intermunicipales.

Instalar botones de pánico.

Emprender campañas contra la extorsión.

Asimismo, señaló detenciones relevantes y la meta de blindar la región frente a la delincuencia.

Municipios del Valle de Toluca refuerzan coordinación (Cortesía)

Valle de Toluca avanza en prevención de riesgos

El anfitrión Fernando Flores reconoció el trabajo conjunto en limpieza y desazolve de cauce s como los ríos Lerma y Tejalpa y el canal Tototepec.

Esto evitó desbordamientos recientes y protegió a cientos de familias ante fenómenos naturales.

Acuerdos logrados por municipios del Valle de Toluca

Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública Región XIV, se logró:

Cumplir con los cinco compromisos previos, generando operativos que redujeron la incidencia delictiva y mejoraron la percepción de seguridad.

A la sesión asistieron alcaldes de Almoloya de Juárez, Chapultepec, Mexicaltzingo, San Mateo Atenco, Zinacantepec y representación de Calimaya.