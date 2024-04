Edith, la mujer golpeada por Fofo Márquez o Rodolfo Márquez en un estacionamiento de Naucalpan, Estado de México, celebró que el influencer ya esté “recapacitando” en la cárcel por sus agresiones.

El jueves 4 de abril, se difundió un video en redes sociales en el que se observa al Fofo Márquez dando una golpiza a una mujer que accidentalmente dañó uno de los espejos de su vehículo, cuando ambos se encontraban en un estacionamiento en el municipio de Naucalpan.

Rodolfo Márquez atacó a puñetazos a la víctima, la tiró al suelo, le dio una serie de patadas y continuó pegándole con el puño cerrado en el rostro; después huyó de la escena con mucha tranquilidad.

El 8 de abril, tras la agresión, la víctima habló en entrevista después de la primera audiencia Fofo Márquez, recluido en Penal de Barrientos:

“Si no hubiera llegado la señora, que yo se lo agradezco que llegó a auxiliarme. Si ella no se hubiera parado a gritar que me dieran auxilio, de verdad que yo creo que en este momento no estaría yo platicando con ustedes. Estaría en un hospital o ya hubiese fallecido” Edith

La mujer recordó que, durante la agresión, Fofo Márquez le dijo “que las viejas no debemos de traer carro, que somos unas tontas, etc.”. Debido a las declaraciones de la víctima del influencer, la Fiscalía del Estado de México consideró el agravante de “lesiones en razón de género”.

“Agarraba la fuerza como si me odiara. En la vida nos habíamos visto. Entonces me empezó a patear y ya una vez como que se cansaba de patearme o no sé qué pasaba en su cabeza, en ese momento empezó a pegarme con el puño. De esto, yo tardé 25 días para recuperarme” Edith

Ayer miércoles 10 de abril, Fofo Márquez fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio, por lo que permanecerá en el Penal de Barrientos, ubicado en el municipio de Tlalnepantla.

Mujer golpeada por Fofo Márquez celebra que su agresor esté “cambiando y recapacitando”

Edith, la mujer golpeada por Foto Márquez, hizo algunas declaraciones tras la vinculación a proceso del influencer, quien rogó durante la audiencia para evitar permanecer en la cárcel por el delito de tentativa de feminicidio.

En primera instancia, la mujer reconoció la labor de las autoridades del Estado de México, pues dijo sentirse segura y protegida gracias a su apoyo:

“Si, tengo seguridad, desde el primer momento e que fui a presentar la denuncia, le agradezco a la fiscalía que me dio seguridad. Me siento protegida” Edith

Cuestionada respecto al cambio de actitud de Fofo Márquez durante la audiencia en la que fue vinculado a proceso, esto fue lo que dijo la víctima:

“La verdad me siento bien porque quiere decir que él ya está cambiando su forma de pensar y el hecho de que esté aquí, si es un día, meses, años, quiere decir que está recapacitando y creo que eso es bueno” Edith

Fofo Márquez llora tras ser vinculado a proceso: “Si quieren me puedo hincar para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen”

Fofo Márquez mostró un cambio de actitud tras ser vinculado a proceso, pues durante su audiencia en el Estado de México lloró y aseguró que uno de los reos del Penal de Barrientos le puso precio a su cabeza.

Quebrado en llanto, esta fue la declaración de Rodolfo Márquez:

“Mi cabeza tiene precio. Temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen” Fofo Márquez

Al escuchar su vinculación a proceso, el influencer se levantó la playera para mostrar algunos golpes en su espalda que, según él, se los hicieron en el Penal de Barrientos: