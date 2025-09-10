José Alberto Couttolenc, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), anunció la incorporación de Miguel Sámano Peralta como Secretario de Acción Política en el partido.

“Hoy nos sentimos honrados de que alguien con la experiencia y el liderazgo de Miguel Sámano se sume a la Familia Verde. Su llegada a esta cartera estratégica consolida no solo al partido en el norte del estado, sino en todo el territorio mexiquense y a nivel nacional” José Alberto Couttolenc, dirigente estatal del PVEM

Miguel Sámano reafirma su compromiso con los mexiquenses y el Partido Verde

Durante el anuncio de la incorporación de Sámano, Couttolenc destacó la trayectoria del ex legislador priísta, quien ha sido dos veces diputado federal por Jilotepec, tres veces diputado local en el Congreso del Estado de México, coordinador del Grupo Parlamentario del Verde en la LVII Legislatura, secretario particular del gobernador del Estado de México y responsable de campañas.

Por otra parte, Miguel Sámano señaló que su decisión de incorporarse nuevamente al Partido Verde es reencontrar el instituto político que le abrió las puertas. Asimismo, señaló que este es un acto de congruencia y compromiso con los mexiquenses.

“Me uno con responsabilidad a esta gran familia, con la que comparto principios y objetivos. Vengo a sumar mi experiencia a las causas ecologistas, al desarrollo económico y social del estado más poblado del país. Lo más importante no es lo que empieza, sino lo que viene, y vamos a trabajar por lo que viene” Miguel Sámano Peralta, Secretario de Acción Política en el Partido Verde

Finalmente, el Partido Verde declaró que con esta decisión confirman que la fortaleza de su partido es brindar oportunidades a quienes quieren construir para defender sus causas y crecer con la fuerza del movimiento que marcará triunfos en el Estado de México.