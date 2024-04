Hoy no circula sabatino Edomex: Te decimos qué carros con este engomado no deben salir a la calle en el Estado de México ni CDMX.

Es muy importante tener esta información en cuenta si piensas utilizar tu vehículo, ya que en caso de no cumplir con esta norma serás acreedor a una multa.

No obstante, debes saber que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede modificar el programa Hoy no circula sabatino si se instaura una contingencia ambiental, esto debido a mala calidad del aire.

Hoy no circula sabatino Edomex: Estos carros con este engomado descansan en el Estado de México y CDMX

De acuerdo con la CAMe, el Hoy no circula sabatino, aplicable para este segundo sábado del mes de abril, indica que los carros que no deben salir a la calle en el Estado de México y en la Ciudad de México (CDMX) son:

con holograma 1 terminación de placa par (2, 4, 6, 8 y 0)

vehículos con holograma 2

con placa de foráneos

En tanto, los coches que están exentos del Hoy No Circula sabatino son aquellos que cuentan con:

holograma 00 y 0

eléctricos e híbridos

además del transporte público

El Hoy no circula sabatino se encontrará vigente este 13 de abril, de las 05:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en 18 municipios del Estado de México.

Te compartimos cuáles son:

Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chimalhuacán Chicoloapan Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Tráfico (Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

¿De cuánto sería la multa a pagar por no respetar el Hoy no circula sabatino en el Estado de México?

En caso de que utilices tu carro este sábado 13 de abril y este se encuentre dentro del listado de vehículos con restricción para circular, debes saber que se te aplicará una multa por no respetar el Hoy no circula sabatino en el Estado de México.

La multa aplicable en esta situación, de acuerdo con las autoridades viales, va desde las 20 hasta las 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), las cuales, actualmente tiene un valor de 108.57 pesos.

Esto significa que podrías pagar entre 2 mil 171.40 hasta 3 mil 357 pesos de multa, por lo que es importante respetar las leyes y así evitar sanciones, además de que las autoridades podrían remitir tu vehículo al corralón.

Policías de tránsito. Vigilancia del programa Hoy No Circula. (Cuartoscuro)

¿Por qué se instauró el Hoy no circula?

El programa Hoy no circula se instauró como un método para prevenir, controlar y minimizar la emisión de contaminantes provenientes de los vehículos que circulan en el Estado de México y en la CDMX.

El programa aplica para todos los autos que circulan en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), sin importar cuál sea el origen de las placas del auto.