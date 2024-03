Debido a la contingencia ambiental, se activó el Doble hoy no circula para el domingo 24 de marzo en el Estado de México y estos carros deberán quedarse en casa todo el día.

En punto de las 16:58 horas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia ambiental fase I en el Estado de México, por concentraciones máximas de ozono.

La contingencia ambiental se declaró en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por lo que habrá diversas medidas, entre ellas el doble hoy no circula domingo 24 de marzo en el Estado de México.

Doble hoy no circula domingo 24 de marzo en el Estado de México: estos carros se quedarán en casa por contingencia ambiental

Debido a que CAMe activó la contingencia ambiental en el Estado de México; se emitieron diversas medidas tanto para la población como restricciones de circulación vehicular con el doble hoy no circula, domingo 24 de marzo.

De 5:00 a 22:00 horas , estos carros de uso particular no podrán salir de casa por el doble hoy no circula domingo 24 de marzo, Estado de México:

holograma de verificación 2

holograma 1 con terminación 2, 4, 6, 8 y 0

holograma 0 y 00, terminación de placa 5 y 6, engomado amarillo

Los siguientes vehículos también entran en el doble hoy no circula domingo 24 de marzo, Estado de México:

sin holograma de verificación

vehículos antiguos

de demostración

con pase turístico

placas foráneas

placas conformadas por letras

vehículos de carga ya sea local o federal no podrán circular el domingo 24 de marzo de 6:00 a 10:00 horas

Taxis no circularán de 10:00 a 22:00 horas el domingo 24 de marzo

CAMe también recomendó que los carros que sí pueden transitar con el doble hoy no circula domingo 24 de marzo, recarguen gasolina antes de las 10:00 y después de las 18:00 horas.

Doble hoy no circula domingo 24 de marzo en el Estado de México: estos carros se quedarán en casa | Imagen de referencia (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Esto debes pagar de multa si no respetas el Doble hoy no circula domingo 24 de marzo, Estado de México

En caso de que no se respete el Doble hoy no circula domingo 24 de marzo en el Estado de México, deberás pagar de multa entre 20 a 30 UMA’s o Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor actual es de 108.57 pesos.

Es decir, esta es la cantidad que deberás pagar de multa por no respetar el Doble hoy no circula domingo 24 de marzo en el Estado de México:

20 UMAs: 2 mil 171.4 pesos

25 UMAs: 2 mil 714.25 pesos

30 UMAs: 3 mil 257.1 pesos

Por otra parte, es posible que tu carro sea llevado al “depósito vehicular”, comúnmente llamado corralón, que conlleva una multa extra de 788 pesos, más 82 pesos de cobro de piso por día.

Los carros que pueden ser eximidos de pagar una multa por no respetar el Doble hoy no circula domingo 24 de marzo, son los que tengan una emergencia médica.