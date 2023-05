Una escena de horror fue captada en video cuando un hombre lanzó a un perro a un cazo con aceite hirviendo en Tecámac, Estado de México.

Los hechos ocurrieron el 28 de mayo a las 11:57 horas de acuerdo con la cámara de seguridad que registró lo ocurrido.

El hombre, quien portaba una playera azul y una bermuda negra, salió de un local y tomó a un perro que iba pasando para lanzarlo al cazo con aceite.

Hombre lanza a perro en cazo con aceite hirviendo de carnicería; no sobrevivió

Un video que circula en redes muestra el momento en el que un hombre levanta a un perro y lo lanza a un cazo con aceite caliente.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Tecámac, Estado de México, luego de que el hombre discutiera con el dueño de la carnicería donde se encontraba.

Se puede ver como el hombre, con playera azul y bermuda negra, sale molesto de la carnicería y agarra a un perro que va pasando por el local.

Inmediatamente, lo lanza al cazo con aceite hirviendo que se encontraba fuera de la carnicería de Tecamac.

Luego, se dirige con tranquilidad a su auto blanco, que tenía estacionado frente al local, ubicado en la calle Benito Juárez.

Sube a su vehículo para irse con toda la tranquilidad, mientras que el perro se quema en el aceite hirviendo.

En el video se puede ver que un trabajador de la carnicería sale y apaga el gas que mantiene caliente el aceite e intenta sacar al perro del cazo.

Asimismo, la cuenta denunciante, Peludos Desamparados, el trabajador logró rescatar al perro.

Sin embargo, no sobrevivió a la agresión y murió a causa de las quemaduras que sufrió tras ser lanzado al cazo con aceite hirviendo.

Peludos desamparado llama a identificar a agresor de perro en Tecamac y denunciar

La cuenta de denuncia, llamó a la comunidad de internet, así como al empresario Ricardo Salinas Pliego, a difundir el video para identificar al hombre que lanzó al perro al cazo de aceite hirviendo.

Para la denuncia, se pide enviar mensaje privado o llamar al número 55 3800 7358 y resaltaron que la denuncia será anónima.

.@RicardoBSalinas 𝗡𝗲𝗰𝗲𝘀𝗶𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝘅𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗶𝗳𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗽𝗼𝗱𝗲𝗿 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗿 𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗲𝗹𝗶𝘇 𝘆 𝗾𝘂𝗲 𝗽𝗮𝗴𝘂𝗲 𝘀𝘂 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻. 🙏🏼

Cualquier información será tratada anónimamente y con todo respeto DM o 55 3800 7358 https://t.co/Hbz5Gc068D — Peludos Desamparados (@Plu2Desampara2) May 29, 2023

Cabe resaltar que en el Estado de México se aprobó desde 2021, una pena de hasta 6 años de cárcel para quien cause la muerte no inmediata y prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya una plaga.