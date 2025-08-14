El gobierno de Ecatepec inició la regularización de gasolineras que operaban sin permisos completos, debido a la falta de facilidades en administraciones anteriores.

Este programa será permanente y no interrumpirá el suministro de combustible.

Ecatepec avanza en licencias y trámites

Actualmente, 71 estaciones en Ecatepec están en proceso de registro.

De ellas, 30 ya cuentan con licencia de uso de suelo y 41 están por completar la documentación necesaria para obtenerla, informó la directora de Desarrollo Urbano, Rosa Isela Beltrán Huerta.

Supervisión de regularización de gasolineras en Ecatepec

El programa de regularización de gasolineras en Ecatepec evitará cierres, salvo que exista un riesgo inminente para la población.

Protección Civil emite dictámenes de seguridad para garantizar la operación legal y segura de estos negocios.

Hasta ahora, únicamente cuatro gasolineras han sido suspendidas de manera temporal, en tanto cumplen con la normativa requerida, sin afectar el servicio en el municipio.