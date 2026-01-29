María de los Ángeles Zuppa Villegas, presidenta municipal de Tepotzotlán, encabezó una reunión de trabajo interinstitucional con el objetivo de revisar y fortalecer el Protocolo de Actuación Sinérgico para la Atención a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como el Protocolo para la Atención a Mujeres en Situación de Calle.

Ayuntamiento de Tepotzotlán refuerza acciones para garantizar una vida libre de violencia

La mesa de trabajo fue promovida por la Directora de las Mujeres del Ayuntamiento de Tepotzotlán, Magdalena Juárez Ocaña, con el objetivo de homologar los criterios de actuación ante situaciones de violencia y fortalecer los mecanismos de atención institucional.

Asimismo, se planteó reforzar la capacitación del personal y garantizar una intervención adecuada por parte de las y los primeros respondientes, a fin de proteger a las víctimas y asegurar su acceso a la justicia.

Gobierno de Tepotzotlán revisa y refuerza protocolos de atención a mujeres. (Cortesía)

En la reunión participaron titulares de áreas estratégicas del Ayuntamiento y del Sistema Municipal DIF, entre ellas:

María Dolores Zuppa Villegas, presidenta honorífica del Sistema Municipal DIF;

Nayelli Peza, procuradora municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Municipal DIF;

Claudia Escobar Cano, directora de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Tepotzotlán;

Raquel Barajas Portillo, defensora de los Derechos Humanos del Municipio.

Durante el encuentro, el Gobierno Municipal reafirmó su compromiso de garantizar una atención integral y coordinada a las mujeres que viven situaciones de violencia, mediante acciones orientadas a la protección, el acompañamiento institucional y el fortalecimiento de políticas públicas que promuevan la igualdad y la prevención de la violencia en el municipio.