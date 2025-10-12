El Festival Internacional de Arte y Cultura “Quimera” tuvo un fin de semana lleno de éxito en el Pueblo Mágico de Metepec, donde el alcalde Fernando Flores Fernández destacó por impulsar un ambiente familiar y seguro.

Durante estos tres días, los 13 foros culturales registraron gran asistencia y presentaron una variada oferta artística que cautivó a locales y visitantes.

Actividades del Festival “Quimera”

La edición número 35 del festival ofrece una amplia gama de actividades culturales: presentaciones de libros, exposiciones, muestras gastronómicas y de artesanía, así como la participación de talento local. También eventos dedicados al medio ambiente, la creatividad urbana y el arte multidisciplinario.

Fernando Flores celebra éxito del Festival Internacional de Arte y Cultura "Quimera" (Cortesía )

Entre los espectáculos más aplaudidos han estado la obra aérea “Peter Pan” del grupo español Puja, la presentación del instrumento musical más grande del mundo a cargo del estadounidense William Close, y el esperado recital de Kalimba con Big Band, que conquistó al público.

El alcalde Fernando Flores Fernández resaltó la excelente organización del evento, así como la limpieza y seguridad en todas las sedes. En las primeras 72 horas, el festival registró saldo blanco.