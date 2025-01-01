En el día 1 del gobierno municipal de Metepec que encabeza Fernando Flores Fernández, el alcalde realizó una serie de actividades para arrancar el 2025.
Con estas actividades, el alcalde Fernando Flores Fernández refrenda su compromiso con la ciudadanía que vive en el municipio de Metepec, cerca de Toluca de Lerdo.
Actividades del alcalde Fernando Flores Fernández en este 1 de enero 2025 en Metepec
Para arrancar el año 2025, el alcalde Fernando Flores Fernández encabezó una serie de actividades en el municipio de Metepec.
Su primer actividad fue el pase de revista a elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en la explanada de la Corporación.
Posteriormente asistió a la primera sesión ordinaria de Cabildo, donde fueron nombrados los titulares de las dependencias administrativas:
- Elio Campirán Espinoza, Secretario Del Ayuntamiento
- José Agustín Alcántara Osornio, Director General del OPDAPAS
- Margarita Carballido Barba, Directora del DIF
- Emilio Yamín Faure, Coordinador del IMCUFIDEM
- Rodrigo Flores Enríquez Jefe De Oficina De PresidenciA
- Gabriel Flores Archundia, Coordinador De Comunicación Social
- Roberto Herrera Mena, Coordinador De Asuntos Religiosos
- Enrique Alonso Pineda, Tesorería
- Edgar Enrique Jaimes Heredia, Órgano Interno De Control
- Francisco José Medina Ortega, Consejero Jurídico
- Jorge Alberto Ibarra Zimbrón, Dirección De Administración
- Carolina Garduño Peña, Directora De Cultura
- María Luisa García Colín, Directora De Desarrollo Económico, Turístico Y Artesanal
- Hervy González Soto, Director De Desarrollo Social Y Asuntos Indígenas
- Everardo Padilla López, Director De Desarrollo Urbano Y Metropolitano
- Yurinsky Herrera Cambrón, Directora De Educación
- Celina Hernández Díaz De León, Directora De La Gerencia De La Ciudad
- Luis Jorge López Arenas, Director De Gobernación
- Gustavo Vázquez López, Dirección De Gobierno Digital Y Electrónico
- Jesús Díaz Monteyano, Director De Gobierno Por Resultados
- Aurora María Zimbrón Ovando, Directora De Igualdad De Género
- Elisa Martínez Maldonado, Directora De Medio Ambiente
- Ricardo Giles Martínez, Director De Obras Públicas
- Jesús Alberto Ramírez Manzur, Director De Seguridad Pública
- Ángel Rivera Castañeda, Director De Servicios Públicos
- Gerardo Arturo Ozuna Martínez, Director De Transparencia Y Gobierno Abierto
- Flavio Octavio Arredondo Lino, Coordinación Municipal De Protección Civil
- Raquel Maricruz Morales Lozano, Secretaria Técnica Del Consejo Municipal De Seguridad Pública
- Víctor Hugo Reséndiz Figueroa, Coordinador De Mejora Regulatoria
Entre las otras actividades realizadas por el alcalde Fernando Flores Fernández este 1 de enero 2025 en Metepec, se encuentran:
- Instalación del Consejo Consultivo del Opdapas
- Toma de Protesta de Iraí Albarrán Segura, Presidenta Honorífica del Sistema Municipal DIF
- Consejo Municipal del IMCUFIDEM
- Pago -personal- por derechos de agua potable (Impuesto municipal)
- Inicio del proceso de entrega recepción de las dependencias