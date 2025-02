La fase 1 de contingencia ambiental Edomex se mantuvo suspendida hoy viernes 28 de febrero, luego de que el día de ayer la medida se canceló por la tarde debido a la disminución de los contaminantes.

En contraste con los días previos, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) no emitió ningún comunicado en torno a la situación de altos niveles de contaminación en la zona central del país.

En consecuencia, para el día de hoy 28 de febrero, no se volverá a poner en marcha la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica en la CDMX por la correcta dispersión del ozono.

Ante dichas condiciones y tras la suspensión de la fase 1 de contingencia ambiental, mañana sábado 1 de marzo no habrá doble hoy no circula, pese a que en cualquier momento la situación podría cambiar.

Edomex (Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro)

Fase 1 de contingencia ambiental en Estado de México ya no se reactivó hoy 28 de febrero

El pasado 26 de febrero se puso en marcha por primera vez en lo que va del 2025, la fase 1 de contingencia ambiental en la CDMX, el cual prevaleció hasta la tarde del jueves 27 de febrero.

No obstante, debido a que las condiciones de acumulación de ozono disminuyeron antes de las 20:00 horas, la CAME emitió un nuevo comunicado en el que informó sobre la suspensión de la medida.

En particular, el organismo sostuvo que las concentraciones horarias de ozono fueron menores a las que están establecidas en el programa para dar por concluida la fase 1 de contingencia ambiental.

Pese a lo que se pudo pronosticar previamente, para el hoy viernes 28 de febrero, se mantuvo la suspensión y la CAME no informó sobre la reactivación de la medida en el Estado de México.

Sin embargo, dado que en cualquier momento las condiciones atmosféricas podrían cambiar, no se debe descartar que el mecanismo se active de nueva cuenta en el transcurso del día.

Por ello, en esta misma publicación te mantendremos actualizado sobre todas las acciones que realicen las autoridades con respecto a los niveles de contaminación en la CDMX.

Fase 1 de contingencia ambiental Estado de México: No habrá doble hoy no circula el sábado 1 de marzo

De no existir un nuevo reporte con respecto a la situación atmosférica en el Estado de México, para el día de mañana sábado 1 de marzo no se va a poner en marcha el doble hoy no circula.

Por lo tanto, los vehículos que no podrán salir a las calles en el Estado de México, se tratan de los que ya estaban previstos, siendo los que se presentan a continuación:

Vehículos con holograma 1 y cuyo último dígito de la placa sea impar (1, 3, 5, 7, 9)

Todos los vehículos con holograma 2

Vehículos con placas foráneas (que no sean de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala)