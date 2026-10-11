La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció apoyar a Ecatepec para rehabilitar las redes de agua potable y drenaje durante 2027, con el objetivo de reducir las fugas y mejorar el suministro del líquido en el municipio.

El anuncio se realizó durante la inauguración del Sendero Seguro y Parque Lineal de la avenida Pichardo Pagaza, junto con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

La obra tiene una longitud de 1.6 kilómetros y beneficia a más de 15 mil habitantes de 11 colonias de la Quinta Zona. Como parte de los trabajos, se instalaron mil 220 luminarias y se rehabilitaron la vialidad y el camellón, además de incorporar espacios recreativos y áreas para la actividad física.

Claudia Sheinbaum ofrece apoyo para mejorar el agua potable y drenaje de Ecatepec

Durante el evento, Sheinbaum Pardo reiteró su disposición para apoyar la rehabilitación de las redes de distribución de agua potable y drenaje de Ecatepec, muchas de las cuales presentan problemas por su antigüedad. Los trabajos previstos para el próximo año buscan reducir las fugas y mejorar los servicios para la población.

La alcaldesa Azucena Cisneros señaló que las deficiencias en las redes de distribución y drenaje, así como el llamado huachicoleo del agua, son algunos de los problemas que afectan al municipio, particularmente a la Quinta Zona. También agradeció el respaldo de los gobiernos federal y estatal para atender las necesidades de la población.

La presidenta recordó que hace dos años 52 pozos de agua de Ecatepec no funcionaban y que actualmente se encuentran en operación. Explicó que la recuperación de estas fuentes ha permitido disponer de más líquido, mientras que la rehabilitación de las redes de distribución complementaría las acciones para mejorar el abasto.

Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez destacó la importancia de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para impulsar obras y atender las necesidades de las comunidades.

Claudia Sheinbaum inaugura Sendero Seguro en avenida Pichardo Pagaza (Cortesía )

Sendero Seguro de avenida Pichardo Pagaza beneficia a 11 colonias

El Sendero Seguro y Parque Lineal de la avenida Gobernador Licenciado Ignacio Pichardo Pagaza forma parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México. En su construcción y rehabilitación participaron dependencias federales, estatales y municipales, entre ellas la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

La subsecretaria de Comunicaciones y Transportes de la SICT, Tania Carro Toledo, detalló que se instalaron mil 220 luminarias con la participación de los tres órdenes de gobierno. Además, el Ayuntamiento de Ecatepec sembró 6 mil 270 plantas ornamentales y 455 árboles de especies forestales.

Los trabajos también incluyeron la intervención de más de mil 300 metros cuadrados de fachadas y murales con motivos del Día de Muertos y aves. El camellón fue equipado con ciclovía, aparatos para ejercitarse, juegos infantiles, cancha de basquetbol y áreas verdes.

El gobierno municipal repavimentó ambos sentidos de la avenida, desde el Circuito Exterior Mexiquense hasta avenida Central, con una inversión de 13 millones de pesos de recursos propios. También se realizaron trabajos de repavimentación en calles aledañas.

Por su parte, la Sedatu construyó el Parque Lineal, que incluye paraderos de transporte público rehabilitados, área de juegos, multicancha, espacio de boxeo, sanitarios, ciclovía, andadores, zonas de absorción de agua y luminarias. La SICT estuvo a cargo de los trabajos correspondientes al Sendero Seguro.

Durante la inauguración, Azucena Cisneros adelantó que se habilitarán otros Senderos Seguros en Ecatepec para ampliar las condiciones de seguridad en los espacios públicos del municipio.