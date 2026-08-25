El presidente municipal Ricardo Moreno autorizó el inicio de la segunda etapa de rehabilitación de la calle Ignacio Rayón, conocida como Camino al Tejocote y que une a las delegaciones de San Pablo Autopan y Santiago Miltepec con la carretera Toluca-Ixtlahuaca.

La obra representa un punto estratégico para la circulación del transporte público, comerciantes y miles de familias que se desplazan diariamente a sus centros de trabajo y escuelas.

Ricardo Moreno inicia segunda etapa de rehabilitación en Camino al Tejocote. (cortesía)

Rehabilitación del Camino al Tejocote beneficiará a casi 14 mil habitantes

De acuerdo con el alcalde Ricardo Moreno, el inicio de estos nuevos trabajos completará la intervención de un corredor de cuatro kilómetros de longitud, una demanda social que permaneció sin atención durante varias administraciones.

El alcalde Ricardo Moreno, enfatizó que falta mucho por hacer, pero el compromiso de su administración es rescatar las vialidades olvidadas en el sector norte de la ciudad, al igual que ocurrió con la reciente entrega de la avenida Vicente Lombardo Toledano.

Es así como se impulsa la segunda etapa de rehabilitación con carpeta asfáltica en la calle Ignacio López Rayón, ubicada en la delegación Santiago Miltepec, para beneficiar directamente a 13 mil 981 habitantes de la zona.

Ricardo Moreno inicia segunda etapa de rehabilitación en Camino al Tejocote. (cortesía)

Obras incluyen carpeta asfáltica, banquetas y ciclovía

El Director General de Obra Pública, Máximino Bueno, explicó que los trabajos contemplan la renovación de la superficie con carpeta asfáltica, la restitución de bases dañadas, el ajuste de pozos de visita y rejillas, así como la construcción de banquetas, guarniciones y reductores de velocidad.

Además, el proyecto contempla el mantenimiento de la ciclovía mediante la colocación de canalizadores y elementos reflejantes, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para quienes utilizan este espacio.

Ricardo Moreno inicia segunda etapa de rehabilitación en Camino al Tejocote. (cortesía)

La segunda etapa del Camino al Tejocote forma parte de las acciones de rehabilitación de vialidades impulsadas por el Ayuntamiento de Toluca para atender las necesidades de movilidad en la zona norte del municipio.