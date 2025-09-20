El servicio del Tren Suburbano se verá afectado del 20 al 25 de septiembre por los trabajos de construcción que lo conectarán con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); los detalles.

A través de redes sociales, el Tren Suburbano informó el pasado viernes 19 de septiembre que se verá afectado por la construcción de la conexión con el AIFA, pero operarán todas sus estaciones.

Cabe mencionar que el Tren Suburbano es una de las alternativas de miles de personas que se desplazan diariamente desde el Estado de México hacia la Ciudad de México (CDMX).

Obra del Tren Suburbano al AIFA (Presidencia)

Así afectará el AIFA al Tren Suburbano del 20 al 25 de septiembre

El Tren Suburbano anticipó a sus usuarios que, aunque todas sus estaciones estarán operando, su servicio se verá afectado del 20 al 25 de septiembre por los trabajos de conexión con el AIFA.

De acuerdo con el comunicado del Tren Suburbano, durante el del 20 al 25 de septiembre la frecuencia del paso de trenes podría ser menor, por lo que el servicio

El Tren Suburbano anticipó a sus usuarios que, aunque todas sus estaciones estarán operando, su servicio se verá afectado el 20 al 25 de septiembre por los trabajos de conexión con el AIFA.

Es posible que en un futuro haya más afectaciones en el servicio, pues la ampliación de 23 kilómetros del Tren Suburbano, desde la estación Lechería al AIFA, aún se encuentra en construcción.