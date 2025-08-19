Durante la mañana de este martes 19 de agosto, un total de 6 cabezas humanas fueron abandonadas en la carretera de Ixtacuixtla, en Tlaxcala, con un mensaje del grupo criminal La Barredora.

Las autoridades estatales localizaron restos humanos decapitados, aparentemente cabezas, junto a la carretera Atotonilco-San Gabriel Popocatla, en Ixtacuixtla.

Tras el hallazgo, la zona fue acordonada para que personal de la Fiscalía de Tlaxcala y peritos en criminalística realizan las primeras investigaciones.

Abandonan 6 cabezas humanas en un bulto en la carretera de Ixtacuixtla con mensaje de La Barredora

Las cabezas humanas fueron halladas por un hombre que circulaba por la zona y que alertó a las autoridades a través de 911 sobre los restos a un costado de la carretera de Atotonilco–San Gabriel Popocatla.

De acuerdo con los primeros informes, las cabezas se encontraban dentro de un bulto.

A su llegada al lugar de los hechos, agentes de seguridad hallaron las seis cabezas humanas desolladas, aparentemente todas ellas pertenecían a hombres.

Personal de la Fiscalía de Tlaxcala también encontró junto a las cabezas humanas un cartel con un narcomensaje, mismo que fue firmado por La Barredora.

Por esta razón, una de las hipótesis de las autoridades es que podría tratarse de un ajuste de cuentas por la disputa del territorio.

Los restos humanos quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Dejan 6 cabezas humanas en carretera de Ixtacuixtla con mensaje de La Barredora (Especial)

¿Qué decía el narcomensaje de La Barredora?

En el narcomensaje presuntamente de La Barredora, se hacía amenazas directas a individuos conocidos como ‘Gallo’, ‘Carroñas’ y ‘Los Guzmán’, a quienes se acusaba de extorsión y homicidios en la zona.

Por el estado en el que se encontraron los restos humanos, queda en evidencia el nivel de violencia y tortura al que habrían sido sometidas las personas.

Aunado a la narcomanta que confirmaría la lucha entre grupos criminales por el control territorial.



