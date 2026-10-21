El abogado Héctor Villasana, defensor de César Jáuregui Moreno, aseguró que durante la audiencia federal celebrada en el penal del Altiplano no se presentaron pruebas que acrediten que el exfiscal general de Chihuahua autorizó o conoció previamente la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra el narcotráfico en la Sierra Tarahumara.

En conferencia de prensa, el abogado Héctor Villasana sostuvo que los elementos expuestos por la Fiscalía General de la República (FGR) no demuestran que el exfiscal general de Chihuahua, César Jauregui hubiera dado instrucciones o permitido la intervención de agentes extranjeros en el despliegue realizado.

El abogado explicó que su defendido sí autorizó una operación para desarticular un narcolaboratorio, pero negó que hubiera autorizado la participación de policías o agentes que no fueran mexicanos.

Lo único que existe objetivamente es la presencia de estas personas en la Agencia Estatal de Investigación, que se encuentra en el C4. Héctor Villasana, abogado defensor de César Jáuregui

El abogado Héctor Villasana cuestionó que se pretenda atribuir responsabilidad penal al exfiscal por el cargo que ocupaba, sin que, según su exposición, exista un testimonio, documento o elemento técnico que demuestre que autorizó la participación de personal extranjero.

César Jauregui es señalado de permitir intervención extranjera

El caso se relaciona con un operativo realizado en abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde autoridades estatales intervinieron un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.

Durante el despliegue ocurrió un accidente en el que murieron dos servidores públicos estatales y dos ciudadanos estadounidenses. La presencia de estos últimos dio origen a investigaciones sobre la posible participación de agentes extranjeros en actividades de seguridad dentro del territorio mexicano.

A partir de estos hechos, la FGR inició una investigación que derivó en una acusación por traición a la patria contra el exfiscal, César Jáuregui, bajo el señalamiento de que habría permitido la intervención de personal extranjero en tareas reservadas a las autoridades mexicanas.

La defensa sostiene que no se ha acreditado esa autorización ni que el exfiscal conociera de antemano la presencia de los estadounidenses. Estos argumentos corresponden a la postura de sus abogados y no constituyen una resolución judicial sobre su responsabilidad.

El abogado Héctor Villasana aseguró que no se presentaron pruebas (cortesía )

César Jáuregui permanece en el penal del Altiplano

El exfiscal César Jáuregui fue detenido el 17 de octubre de 2026 en Chihuahua, inicialmente por una investigación de carácter estatal. Aunque un juez local determinó que podía enfrentar ese procedimiento en libertad, posteriormente se ejecutó una orden de aprehensión federal que motivó su traslado al penal del Altiplano, en el Estado de México.

Durante la audiencia federal se le impuso prisión preventiva, mientras que la decisión sobre su vinculación o no a proceso quedó pendiente para el sábado 24 de octubre de 2026, de acuerdo con la información proporcionada por la defensa.

El abogado Héctor Villasana, afirmó que el exfiscal César Jáuregui se mantiene firme ante las acusaciones y reiteró que la autorización para combatir al narcotráfico y desarticular un laboratorio clandestino no puede equipararse, por sí misma, a permitir la participación de agentes extranjeros.

El abogado adelantó que durante la continuación de la audiencia la defensa expondrá sus argumentos para solicitar que el exfiscal no sea vinculado a proceso.

El caso permanece sujeto a las determinaciones de las autoridades judiciales, mientras la defensa insiste en que debe prevalecer la presunción de inocencia y que cualquier responsabilidad penal debe sustentarse en pruebas.