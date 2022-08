En el día 29 desde que 10 mineros quedaron atrapados en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, las esposas de los trabajadores llegaron a un acuerdo con el gobierno, pese a que los familiares no lo aprueban.

Las autoridades responsables de los trabajos de rescate se reunieron con padres, madres, hijos, hermanos y esposas de los mineros para llegar a un acuerdo sobre los siguientes pasos.

Sin embargo, fueron las esposas de los 10 mineros atrapados desde el 3 de agosto pasado quienes tomaron las decisiones.

AMLO: No se debió entregar la concesión en El Pinabete, donde permanecen mineros atrapados de Sabinas, Coahuila

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en el día 28, aseguró que los trabajos de rescate no van a terminar, la hermana de uno de los mineros aseguró que se detendrán las labores el sábado 3 de septiembre.

Cabe señalar que, aunque Laura Velázquez, coordinadora general de Protección Civil de México, ya no ha dado avances desde la mañanera, el presidente sí lo ha hecho.

Juanita, hermana de Hugo Tijerina, uno de los 10 mineros atrapados en El Pinabete en Sabinas, Coahuila, aseguró que los cuerpos de los mineros no se van a recuperar.

Juanita Tijerina Amaya aseguró a medios locales que tras la reunión de Laura Velázquez, titular de la Protección Civil con las esposas de los mineros, ya no habrá trabajos de recuperación.

Además, firmaron el acuerdo sobre el pago de posibles indemnizaciones y la realización de un novenario en honor a los 10 mineros que ya fueron declarados muertos:

Por otra parte, reveló que en la reunión se acordó que los trabajos de rescate se detendrán este sábado 3 de septiembre.

Este día será el último en el que se realice el bombeo de agua en el lugar; además, no se aprobó el tajo o cielo abierto, por lo que la hermana del minero Hugo Tijerina denunció que ya no se recuperarán los cuerpos.

De acuerdo con ella, después del novenario ya no habrá ninguna acción, cosa de la que culpó a Laura Velázquez.

Y es que, de acuerdo con Juanita, la titular de Protección Civil “quiere que todos nos vayamos a acostar en paz”.

“Ya no los vamos a recuperar porque la señora ya no quiso trabajar, ella quiere que ya todos nos vayamos, que nos vayamos a acostar en paz, que fue lo que nos dijo, a nosotros no nos dejó hablar”

Juanita Tijerina, hermana del minero Hugo Tijerina