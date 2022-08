La decisión entre recibir una indemnización y construir una capilla o realizar un tajo abierto en la mina ‘El Pinabete’, en Sabinas, Coahuila, para rescatar los cuerpos de los 10 mineros atrapados dentro de seis a once meses, ha dividido a las familias.

Magdalena Montelongo, hermana de Jaime Montelongo, uno de los mineros atrapados en la mina “El Pinabete” dijo que las esposas salieron muy contentas porque al darles dinero ya no les interesa la recuperación de los cuerpos, afirmó en entrevista con Adela Micha, en La Saga.

“Yo no estoy de acuerdo (con la indemnización en este momento), porque mi hermano no tiene valor (monetario), para nosotros es mejor y más factible que a nosotros nos entreguen el cuerpo de él, para darle una sepultura y no se quede ahí, desgraciadamente a nosotros no nos tomaron en cuenta, nadamás a las esposas”

Magdalena Montelongo, hermana de uno de los mineros atrapados en Sabinas, Coahuila