En Cuernavaca, Morelos, médicos del Hospital Regional de Alta Especialidad “Centenario de la Revolución Mexicana” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizaron una cirugía exitosa de corazón abierto a Daniel Marcial Mateos, un paciente de 64 años que ingresó de emergencia por un infarto agudo.

Más de 20 médicos participan en la cirugía

Un equipo conformado por 24 profesionales de la salud realizaron la cirugía a corazón abierto. Los cardiólogos Salvador Laínez Zelaya, David González Toledo y Ángel Gerardo Ramírez Pliego encabezaron la intervención, catalogada como una de las más complejas en medicina cardiovascular. El director del hospital, Luis Raúl Meza López, aseguró que este tipo de logros reflejan la capacidad y el compromiso del personal de la unidad médica.

“El éxito de esta intervención es un reflejo de la experiencia y compromiso de los siguientes especialistas. (...) Este tipo de procedimientos representan uno de los mayores retos en la medicina, exigiendo precisión, coordinación y tecnología de vanguardia” Luis Raúl Meza López, director del HRAE

Tras la intervención, el paciente se recupera de manera favorable y fue dado de alta para continuar con lo cuidado en casa. Por otra parte, su hija, Kenia Marcial, agradeció al personal por su empatía y profesionalismo.

“Quisiéramos agradecer a todos y cada uno de los cardiólogos la atención que le han dado a mi papá, que ha sido, desde mi punto de vista, excelente. Siempre han estado al pendiente de mi papá, nos han informado de manera oportuna. (...) El Centenario, a nosotros, como familia, nos ha dado el respaldo y el apoyo que requeríamos para mi papá” Kenia Marcial

El ISSSTE subrayó que estos resultados son parte del Segundo Piso de la Cuarta Transformación impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien continuará fortaleciendo la atención médica de alta especialidad para brindar servicios de calidad y salvar vidas.