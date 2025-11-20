La Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), junto con CANACINTRA, PROFEPA y CMIC, reforzaron el compromiso empresarial con el cumplimiento de normas durante la Jornada de Normas y Acreditación realizada en Torreón, donde se destacó la importancia de impulsar la competitividad y la sostenibilidad en los sectores productivos del estado.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Autónoma de La Laguna (UAL) y reunió a empresarios, industriales y especialistas del sector, con el objetivo de fomentar una cultura de cumplimiento normativo que permita mejorar productos, procesos y fortalecer la responsabilidad ambiental.

EMA asegura que el cumplimiento de normas genera confianza

Durante el evento, Renato Ortiz, gerente de Unidades de Inspección de la EMA, aseguró que todo producto o servicio destinado al consumidor debe cumplir estándares que garanticen calidad, seguridad y sustentabilidad.

Asimismo, destacó el papel del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, el cual integra procesos de normalización, estandarización, acreditación, metrología y evaluación de la conformidad; elementos que son clave para asegurar que los bienes y servicios cumplan con estándares que protegen al consumidor, la salud y el medio ambiente.

ema refuerza las estrategias de cumplimiento para garantizar que cada producto y servicio cumpla con la normatividad (Cortesía)

El empresario recordó que la ema es la institución encargada de acreditar a los organismos que verifican estos estándares, la cual cuenta con más de 26 años de experiencia, emitiendo más de 8 mil 500 acreditaciones reconocidas en 17 países.

PROFEPA destaca beneficios del Programa Nacional de Auditoría Ambiental

Por su parte, Alberto Rojas, subprocurador de Prevención Ambiental de PROFEPA, presentó los beneficios del Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), un esquema voluntario orientado a mejorar el desempeño ambiental de las empresas.

Asimismo, explicó que las compañías que participan en el PNAA obtienen ventajas como:

Ahorro de agua

Reducción del consumo de energía

Disminución de residuos peligrosos

Prevención de riesgos ambientales

Finalmente, los asistentes coincidieron en que el cumplimiento de normas es esencial para elevar la calidad, aumentar la competitividad y consolidar la confianza del mercado nacional e internacional.