La Secretaría de Economía (SE) otorgó a la Entidad Mexicana de Acreditación (ema) y a la Asociación Civil Mujeres del Sistema de Infraestructura de la Calidad (MUSICA) la autorización para promover el distintivo “Hecho en México”, una marca que respalda la competitividad y calidad de los productos nacionales.

Secretaría de Economía incorpora perspectiva de género en la calidad

Este anunció se dio durante la presentación del “Conjunto de herramientas para la incorporación de la perspectiva de género en la normalización”, en donde Andrea Solano, titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la SE, destacó la importancia de la ema como institución clave que consolida la infraestructura de la calidad en México.

Durante más de 26 años de operación, la ema ha otorgado más de 8 mil 500 acreditaciones a laboratorios, organismos de certificación y unidades de inspección, con reconocimiento en 15 países, asegurando que bienes y servicios cumplan con los estándares nacionales e internacionales.

El sello Hecho en México certifica que los productos cumplen con estándares nacionales e internacionales de calidad (Cortesía)

Andrea Solano destacó que es de suma importancia incorporar la perspectiva de género en cada proceso de normalización, pues abre oportunidades a nivel mundial.

“Cada norma, cada estándar y cada proceso debe de ser incorporado dentro de la visión de igualdad, porque esto nos abre oportunidades a nivel global y a nivel nacional, al tiempo de generar confianza en las empresas” Andrea Solano Rendón, titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la SE

Sello “Hecho en México” genera competitividad

El distintivo “Hecho en México” garantiza que los productos nacionales cumplan con altos estándares de calidad. De acuerdo con Solano, MUSICA contribuye para que este certificado respete el trabajo de las mujeres en la infraestructura de la calidad, lo que demuestra que México puede competir con cualquier mercado del mundo.

Hasta mayo del 2025, 623 empresas se habían registrado con cerca de 2 mil productos para portar el sello.

La Secretaría de Economía recordó que este distintivo forma parte del Plan México, el cual tiene como objetivo elevar la calidad de vida de la población mediante un crecimiento económico inclusivo y sostenible.