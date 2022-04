Diego del Bosque, ex diputado federal de Morena, sufre agresión a su camioneta

Así amaneció mi camioneta. No se robaron nada.



Me parece muy raro. Justo a unos días de cerrar la gira Pintando de morena a #Coahuila



Vivo en una colonia popular de #Saltillo, obviamente no tengo guaruras



No es la primera vez, pero sepan que no nos van a intimidar. pic.twitter.com/248TDnDyve