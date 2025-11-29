La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Claudia Valle Aguilasocho, alertó que aunque México ha fortalecido las sanciones contra la violencia política de género, el gran pendiente sigue siendo la prevención y el acompañamiento efectivo para las mujeres que participan en la vida pública.

“La violencia política contra las mujeres no se resuelve solo con sanciones, sino con prevención; eso ha faltado. Hemos fortalecido el mecanismo sancionador, pero no lo suficiente para evitar que la violencia ocurra ni para proteger a quienes denuncian” Claudia Valle, magistrada de la Sala Superior del TEPJF

Claudia Valle asegura que la paridad numérica no garantiza igualdad sustantiva

Durante su mensaje, en el 3er Encuentro Regional de Institutos, Tribunales Electorales e INE 2025, Valle retomó observaciones del Comité CEDAW y señaló que la paridad numérica aún no garantiza una igualdad real dentro de los espacios de decisión.

Asimismo subrayó que la protección de los derechos políticos de las mujeres debe abarcar todas las etapas del proceso electoral. Además, enfatizó que si bien el país ha fortalecido la vía sancionadora, no se ha logrado impedir que la violencia ocurra, ni evitar represalias contra quienes denuncian.

Valle Aguilasocho advirtió sobre una dimensión poco atendida: la violencia que enfrentan las mujeres después de denunciar. También destacó que los casos se concentran en regidoras y síndicas, y que las agresiones son más severas en contextos rurales.

La magistrada pidió dar eficacia real a los protocolos intrapartidistas para prevenir y sancionar la violencia, vigentes desde hace casi una década pero con “cumplimiento sin resultados”.

Por otra parte, pidió reactivar la coordinación entre el INE y los OPLES para actualizar esos mecanismos y supervisar su aplicación. Además, propuso que las medidas cautelares tengan seguimiento oficioso y ajustes inmediatos, sin obligar a las víctimas a presentar nuevas denuncias.

Finalmente, Claudia Valle recalcó la necesidad de atender la exclusión histórica de mujeres indígenas, rurales, afromexicanas, jóvenes, con discapacidad y de la diversidad sexual.