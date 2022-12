Luego de que Patricia Armendáriz, diputada de Morena, perdiera el control y le gritara a un periodista, en redes sociales ya hay memes donde le desean paz y tranquilidad.

Fue este 28 de diciembre que en Milenio Televisión el periodista Carlos Zúñiga enfrentó a Patricia Armendáriz por el pago de espectaculares en apoyo a Claudia Sheinbaum por parte de diputados de Morena.

Sin embargo, la diputada de Morena perdió el control y terminó gritándole al periodista durante la entrevista vía telefónica.

A través de Twitter, internautas no dejaron pasar lo acontecido con Patricia Arméndariz y ya crearon memes al respecto.

Entre los memes destacan algunos en donde retoman su participación en el programa de televisión Shark Tank México.

Mientras que entre los comentarios destaca: “La diputada dice estar dentro de la ley, pero no saben leer, no sólo se repite, se debe entender lo que se lee. Así la remora de Patricia Armendáriz”.

La diputada dice estar dentro de la ley, pero no saben leer, no sólo se repite, se debe entender lo que se lee. Así la remora de Patricia Armendariz. pic.twitter.com/y9v515uF0z

Otro más está inspirado en el programa de Los Simpson y adaptó los diálogos para contextualizar lo sucedido con Patricia Armendáriz.

Tras la adjudicación de los espectacurales en favor de Claudia Sheinbaum por parte de diputados de Morena, entre ellos Patricia Armendáriz, la diputada fue confrontada durante una entrevista.

El periodista Carlos Zúñiga le espetó a Patricia Armendáriz que la campaña de espectaculares recayó en una ilegalidad, lo que causó la furia de la diputada.

“No, no es una ilegalidad. Absolutamente no. Yo no soy abogada, me rodeo de los mejores abogados de México para hacer este tipo de cosas que son delicadas y me dijeron que absolutamente no violadaba absolutamente nada”.

Patricia Armendáriz