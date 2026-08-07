El Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través del Instituto de Servicios de Salud (ISSEA), ofrece una red de 85 Centros de Salud que brindan atención médica de primer nivel en todo el estado, en donde se se ofrecen diversos servicios gratuitos para la población que no cuenta con algún esquema de seguridad social, como consulta médica general, vacunación universal para todas las edades, prevención y promoción de la salud, planificación familiar, entrega gratuita de medicamentos y atención dental.

Cabe destacar que 12 de los 85 Centros de Salud que operan en todo el territorio estatal brindan atención las 24 horas del día y la población también tiene acceso a servicios de nutrición, atención psicológica, unidades de desarrollo infantil, servicios amigables con consejería y apoyo para jóvenes y adolescentes, electrocardiogramas, vasectomías (en Centros de Salud especializados), atención en equidad de género y tamizaje para la detección del cáncer de la mujer.

Centros de Salud de Aguascalientes ofrecen atención médica gratuita.

¿Qué documentos se necesitan para recibir atención gratuita?

Para acceder a los servicios, las y los interesados deberán presentar copia de identificación oficial, Clave Única de Registro de Población (CURP), comprobante de domicilio y carta de no derechohabiencia, además, se puede consultar vía internet el Centro de Salud más cercano a la comunidad de interés.

Centros de Salud de Aguascalientes ofrecen atención médica gratuita.

Clínicas del Seguro Popular Aguascalientes amplían la atención médica

La Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes, también cuenta con ocho Clínicas del Seguro Popular Aguascalientes, donde además de los servicios de primer nivel se brinda atención en optometría, laboratorio clínico y mastografías.