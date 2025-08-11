Cecilia Patrón afirmó que el desarrollo de la zona metropolitana de Mérida debe planificarse con corresponsabilidad y respeto a la autonomía municipal.

En su mensaje, destacó que lo que ocurre en un municipio impacta en los demás, por lo que se requieren acuerdos y coordinación efectiva.

La zona está compuesta por 14 municipios, siendo Mérida el que concentra el 71.6 por ciento de la población .

La alcaldesa Cecilia Patrón resaltó la necesidad de un liderazgo colaborativo, alianzas estratégicas y planeación para garantizar bienestar y crecimiento sustentable.

Cecilia Patrón lidera acuerdo metropolitano (Cortesía)

Cecilia Patrón explica beneficios del convenio

Cecilia Patrón informó que este convenio permitirá acceder a:

Inversiones.

Asistencia técnica.

Programas en movilidad, medio ambiente, seguridad, economía e infraestructura.

El acuerdo fue firmado junto con autoridades federales, estatales y representantes de los 14 municipios, impulsando una gobernanza con participación ciudadana.

Mérida actualiza Programa Municipal de Ordenamiento Territorial

Cecilia Patrón informó que en Mérida se actualiza el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, incorporando la voz de las comisarías.

Con ello se busca proteger núcleos originarios, preservar su vida comunitaria y mejorar la infraestructura, enfrentando el crecimiento con responsabilidad cultural y social.