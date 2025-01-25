La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) quiere que sus académicos y administrativos ganen más para este año 2025, por lo que ya se discute de cuanto será el aumento propuesto.

Fue en el marco de la reunión celebrada en el auditorio de la Dirección de Relaciones Laborales, donde el secretario Administrativo de la UNAM, Tomás Humberto Rubio Pérez, entregó la propuesta a Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano.

En este evento para discutir el aumento a académicos y administrativos, la secretaria General de la Asociación Autónoma del Personal Académico (AAPAUNAM), estuvo acompañada por el Comité Ejecutivo de la Asociación.

UNAM quiere que sus académicos y administrativos ganen más: Este es el aumento propuesto

Este 22 de enero se hizo publica la intención de la UNAM por aumentar los salarios de los académicos y administrativos hasta en un 4%, correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2025 al 31 de enero de 2026.

En el aumento propuesto, también se discute elevar en un 2% las prestaciones. Cabe precisar que esto es aún un ofrecimiento, pues continúan las negociaciones y aún falta que el personal académico lo acepte.

En representación de la UNAM asistieron también:

Abogado General, Hugo Alejandro Concha Cantú

Director general de Personal, Ismael Eslava Pérez

Director general de Asuntos del Personal Académico, Fernando Rafael Castañeda Sabido

En representación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, se contó con la presencia de la conciliadora Amalinali Liliana Islas Santiago.

Ciudad Universitaria (Isaac Esquivel / Cuartoscuro)

UNAM Convocatoria de licenciatura 2025: Fechas importantes

La propuesta de aumento a académicos y administrativos coincidió con la Convocatoria de Licenciatura 2025 de la UNAM.

Es por este importante motivo, que a continuación te damos las fechas más importantes del proceso:

Pagar el derecho a examen del 24 de enero hasta las 15:59 horas del 6 de febrero (hora CDMX)

Acudir, de ser el caso, a la toma de fotografía, firma digitalizada y huella digital de acuerdo con la CITA que emita el sistema de registro

Presentar el examen de selección en el lugar, día y hora señaladas en la Boleta-Credencial

Consultar los resultados del examen de admisión del Concurso de Selección Ingreso a Licenciatura 2025 el 17 de julio de 2025 en la página www.dgae.unam.mx