Santiago Taboada, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), acusa a Martí Batres, actual jefe de gobierno, de “porro” y tomará estas medidas.

La acusación del candidato del PRI-PAN-PRD en las elecciones 2024 se da después de que Martí Batres usó su conferencia de prensa del 18 de marzo en el Palacio del Ayuntamiento para criticar lo dicho por Santiago Taboada en el primer debate CDMX.

Entre las medidas que planea tomar Santiago Taboada en contra de Martí Batres se encuentra la de interponer una queja por su intervención en las elecciones 2024 de la CDMX.

Santiago Taboada señaló el vínculo CDMX-Tren Maya y Clara Brugada no dijo nada

Santiago Taboada acusa a Martí Batres de “porro” al término de su reunión con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) durante este martes 19 de marzo.

Y es que el alcalde de Benito Juárez y candidato a la jefatura de gobierno de la CDMX, aseguró que va a desenmascarar todo lo que Martí Batres ha dicho pues está desesperado porque Morena y sus aliados perderán la CDMX el próximo 2 de junio.

No obstante, Santiago Taboada aseguró que no le tiene miedo al actual jefe de gobierno, por lo que el equipo jurídico de los partidos que conforman su coalición está considerando denunciarlo.

Ese es su nivel de desesperación, ya no sabe qué hacer porque van a perder la ciudad, no es algo que nos espante, sabemos que es un porro, el equipo jurídico de los partidos está valorando denunciarlo, no es un demócrata.

Santiago Taboada