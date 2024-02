El Metro de la Ciudad de México (CDMX) ve afectada su circulación hoy 23 de febrero, pues el Sistema de Transporte Colectivo (STC) reportó alta afluencia de pasajeros en las Líneas 3 y B.

Todos los días el Metro CDMX publica en redes sociales el estado de avance de las unidades; hoy a las 7:30 se indicaron 6 minutos de espera en la Línea 3 para abordar un tren.

Sin embargo, esta información fue rechazada por distintos usuarios de redes sociales en la misma publicación:

“¿Qué es lo que pasa en la Línea 3? Hay demasiada gente y no hay trenes, se están tardando hasta 15 minutos en llegar a La Raza...”

Más de un usuario del transporte público se sumó a los reclamos en redes sociales por los retrasos en el servicio de la Línea 3:

Las redes sociales del Metro CDMX informaron que los problemas en la circulación de las unidades son ocasionados por una alta afluencia de pasajeros en la ruta:

El Metro CDMX reportó una situación similar en la Línea B hoy 23 de febrero, donde se registra alta afluencia de pasajeros, hecho que fue confirmado por usuarios del transporte público.

A las 8 de la mañana se indicó en redes sociales que habían 6 minutos de espera en la Línea B para abordar una unidad, pero esta información contrastó con los comentarios de la publicación:

“¿Por qué no avanza Línea B? Hacen base, más de 8 min detenidos. No es justo que por su culpa lleguemos tarde al trabajo. Se nota que a ustedes le vale su trabajo, ¿por qué no lo hacen bien? Dan vergüenza”

Usuario del Metro CDMX