Omar García Harfuch, aspirante a la candidatura de Morena para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) en las elecciones 2024, insistió que no tuvo relación con Genaro García Luna y que es muy fácil difundir un chisme.

Omar García Harfuch, de esa manera, volvió a negar que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)) no le tenga simpatías por su pasado laboral en la institución que dirigió Genaro García Luna.

El aspirante a jefe de gobierno fue entrevistado en Milenio Televisión donde volvió a contestar que hay testigos y equipos grandes que podrían confirmar que nunca tuvo un encuentro directo o una instrucción de Genaro García Luna al interior de la extinta Policía Federal.

“Yo lo vi de dos a tres veces siendo secretario, éramos una institución de 39 mil policías federales... yo era un jefe de departamento, nunca participé, nunca me dio una instrucción directa, nunca tuve dialogo con él, nunca estuve en su oficina y es muy fácil decir noticias incorrectas o un tipo chisme incorrecto” Omar Garcia Harfuch

Omar García Harfuch afirma compartir humanismo de AMLO

Omar García Harfuch negó que AMLO no lo quiera por ese “chisme” pues dijo que sus principios siempre han sido los de la Cuarta Transformación, incluso cuando no estaba cercano al movimiento político.

De paso, el extitular de la secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX destacó el humanismo de AMLO, que dijo comparte Claudia Sheibaum, mismo que aseguró ha compartido desde antes de sumarse a la administración de la actual aspirante presidencial.

“Siempre se habla y se cometa de muchas cosas que no necesariamente son ciertas, yo... comparto, confirmo y creo en los principios, principalmente de humanismo que tiene le presidente de la república, la doctora Claudia Sheinbaum también, así nos hemos conducido estos cuatro años, no es que crea en su proyecto de ayer para hoy... pero también en todo el servicio que he tenido he compartido los mismos principios...” Omar García Harfuch

Omar García Harfuch garantiza continuidad a proyectos de Claudia Sheinbaum (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

El ex director de la Policía capitalina mencionó que contrario a lo que se dice de que la CDMX se distanció de las administración federal en su forma de gobernar, dijo que por el contrario, la CDMX es la que más se apegó a la estrategia de seguridad.

Hablando de la supuesta cercanía, Omar García Harfuch fue cuestionado por qué AMLO no se ha reunido con él dado que lo ha hecho ya con Clara Brugada y Hugo López Gatell, otros aspirantes a la jefatura de gobierno.

Omar García Harfuch dijo que se deben respetar los tiempos del proceso y dijo que es natural que AMLO se reúna con Clara Brugada dados los años que lleva en el movimiento, con Hug López-Gatell al ser parte de su equipo e incluso con Mario Delgado.

El expolicía dijo que es un privilegio la participación, que no es una competencia pues todos están en el mismo proyecto y que finalmente será la gente quien elija mediante la encuesta.

Omar García Harfuch y Clara Brugada (Galo Cañas Rodríguez)

Omar García Harfuch ya está afiliado a Morena

Omar García harfuch dio la noticia de que ya está afiliado a Morena y aclaró que lo hizo este mes para participar en el proceso interno, pero que no tiene que ver solo por conveniencia política porque naturalmente lo haría por Morena y no por otro partido.

“Estoy afiliado... comparto no solo eso, es muy importante, esto no es de conveniencias políticas. Yo no me anotaría en otro partido, yo iría con Morena porque así creo en los ideales y en lo que yo vi estos cuatro años, yo lo vi pegado estos cuatro años... yo me acabo de registrar, es reciente, este mes, me registre para participar en la encuesta con toda transparencia, no tratamos de decir algo que no éramos o que no somos” Omar García Harfuch

Omar García Harfuch hará campaña cuidando a la gente

Sobre la campaña que realizará aceptó que será distinta a los otros aspirante dado el atentado que sufrió hace meses.

No obstante, aclaró que no habrá un gran despliegue de seguridad pues incluso ha seguido con eventos esporádicos en los que no usa ni chaleco antibalas.

“He tenido eventos públicos todo el año y en ni uno solo he tenido chaleco, un despliegue como muchos dijeron exagerado... cuidamos la seguridad de las personas en los eventos, claro”, manifestó.

Finalmente dijo que la investigación a cargo de la Fiscalía General de la República avanza con 26 detenidos pero aun no conoce el móvil del ataque.

También dijo que su familia “es valiente” al apoyarlo en participar en este proceso rumbo a la jefatura de gobierno.