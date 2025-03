Hoy lunes 31 de marzo, el Metro de la Ciudad de México (CDMX) ve afectado su servicio; distintos usuarios reportan retrasos en la Línea A y Línea B cerca de las 8 de la mañana.

Después de las 7:30 de la mañana, el reporte diario del Metro CDMX indicó un flujo de menos de 6 minutos para abordar un convoy en todas sus rutas, hecho que generó algunos reportes de rechazo.

Adicionalmente y ante las dudas de los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC), cabe decir que la estación Zócalo de la Línea 2 se encuentra abierta y ofreciendo servicio hoy 31 de marzo.

Hoy 31 de marzo, la Línea A del Metro CDMX cuenta con retrasos en su servicio desde las 7:30 de la mañana; el personal del STC explicó que la marcha de trenes se agilizaría a la brevedad.

Sin embargo, las quejas en redes sociales persisten cerca de las 8 de la mañana, donde los usuarios reportan que las unidades se detienen 10 minutos en cada estación:

“¿No hay conductores o no hay trenes? En Línea A, de verdad no puede ser que hasta 10 minutos por estación y lo más increíble es que ahora no tienen motivo por qué solo dicen se agiliza salida de trenes, que vergüenza“.

Usuario del Metro