El Ayuntamiento de Mérida anunció la presentación oficial del Marat’hon de Mérida 2026, uno de los eventos deportivos más emblemáticos de México, que combina deporte, cultura y turismo en una celebración que enorgullece a la capital yucateca.
¿Cuándo y dónde será la presentación del Marat’hon 2026?
La cita es el martes 4 de noviembre de 2025, a las 9:00 horas, en el Hotel Hábitat, ubicado en Presidente Masaryk No. 201, Polanco, Ciudad de México, donde se darán a conocer todos los detalles de esta esperada edición.
El Marat’hon de Mérida 2026 promete reunir a miles de atletas nacionales e internacionales, quienes recorrerán las principales calles de la ciudad en una ruta que combina historia, tradición y belleza arquitectónica.
Este evento no solo fomenta el deporte y la salud, sino que también impulsa el turismo deportivo, posicionando a Mérida como un referente nacional e internacional en la organización de eventos de gran formato.