El Ayuntamiento de Mérida anunció la presentación oficial del Marat’hon de Mérida 2026, uno de los eventos deportivos más emblemáticos de México, que combina deporte, cultura y turismo en una celebración que enorgullece a la capital yucateca.

¿Cuándo y dónde será la presentación del Marat’hon 2026?

La cita es el martes 4 de noviembre de 2025, a las 9:00 horas, en el Hotel Hábitat, ubicado en Presidente Masaryk No. 201, Polanco, Ciudad de México, donde se darán a conocer todos los detalles de esta esperada edición.

El 4 de noviembre se darán a conocer todos los detalles del Marat’hon Mérida 2026 (Cortesía)

El Marat’hon de Mérida 2026 promete reunir a miles de atletas nacionales e internacionales, quienes recorrerán las principales calles de la ciudad en una ruta que combina historia, tradición y belleza arquitectónica.

Este evento no solo fomenta el deporte y la salud, sino que también impulsa el turismo deportivo, posicionando a Mérida como un referente nacional e internacional en la organización de eventos de gran formato.