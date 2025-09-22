La Mexican American Policy Alliance (MAPA) concluyó con éxito su Primera Cumbre Anual, celebrada del 17 al 19 de septiembre en el Hotel W Marriott Polanco.

El encuentro reunió a más de 150 líderes de México y Estados Unidos, incluidos legisladores estatales, autoridades federales, empresarios, académicos y representantes de organizaciones civiles, bajo el lema “Resiliencia, Trabajo en Coordinación y Posibilidades: Forjando relaciones entre México–EEUU”.

Organización y participación en el MAPA

Durante tres días, los asistentes participaron en paneles y mesas de trabajo sobre prosperidad compartida, comercio e inversión, energía sostenible y la construcción de bases sólidas de colaboración a largo plazo.

En la inauguración, Jesús Ramírez Cuevas, jefe de asesores de la Presidencia de México, subrayó la relevancia de la relación bilateral:

La interdependencia económica es tan grande que no podemos pensar en otra forma de relacionarnos que no sea fortaleciendo nuestros vínculos económicos, sociales y culturales Jesús Ramírez Cuevas

Arturo Carmona, presidente de MAPA, señaló:

Juntos estamos construyendo una alianza binacional que perdurará más allá de los ciclos electorales, trascenderá las divisiones partidistas y creará una Norteamérica definida por la unidad y la posibilidad Arturo Carmona

Entre los participantes destacaron Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado de México; Luis Rosendo Gutiérrez Romano, subsecretario de Comercio Exterior; Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial; Jesús Nathaniel Rodríguez Ordoñez, coordinador del Centro de Estudios Migratorios, y legisladores de Estados Unidos como David Álvarez (California), Mariana Sandoval (Arizona) y Edgar Flores (Nevada).

Acuerdos y próximos pasos de MAPA

La cumbre cerró con acuerdos clave: un plan piloto de intercambio de datos entre departamentos de salud fronterizos y el diseño de corredores turísticos binacionales. Además, se firmó una declaración conjunta de compromisos que servirá como hoja de ruta para los próximos encuentros.

MAPA concluye con éxito Primera Cumbre Anual 2025 en la CDMX (Cortesía )

La segunda edición de la Cumbre Anual de MAPA se realizará en septiembre de 2026 en Estados Unidos, donde se dará seguimiento a los acuerdos alcanzados y se evaluarán los avances.